Kora reggel már beindult a sürgés-forgás Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI gazdasági udvarán. A sertést hozzáértő kezek dolgozták fel, a szorgoskodó barát társaság és a betérő érdeklődők örömére.

Az iskola udvarára betérők végig követhették a feldolgozás menetét

Fotó: Kiss János

– Szandaszőlős egykor falu volt, faluhelyen pedig régen „divat” volt a disznóvágás. Ma már persze egyre kevésbé – mondta hírportálunknak a helyszínen a programot szervező Szanyi István önkormányzati képviselő. – Az emberek annyira rohannak, hogy nem szeretnek már ilyen feladatokkal bíbelődni, sokkal egyszerűbb a boltból megvenni a húsfélét. Pedig a tor igazából egy családot összehozó, közösséget erősítő program volt. Én hobbiállattartóként nevelek sertéseket, szoktak is tőlem vinni karácsony táján, és azt tapasztalom, hogy egyre több fiatal család úgy szerzi be a disznót, hogy nem baj, ha két napig tart is, de ők maguk szeretnék feldolgozni, mert addig is együtt van a család. Ezt a közösségi összetartó erőt szeretném én is ezzel az ingyenes programmal erősíteni Szandaszőlősön – árulta el a képviselő.