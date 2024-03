Abony megvásárolja a volt Mechanika területét – döntött minapi rendkívüli ülésén az abonyi képviselő-testület. Az erről szóló javaslat tárgyalásakor Pető Zsolt polgármester elmondta, régen húzódó ügyről van szó: az önkormányzat három éve kezdett tárgyalásokat az akkor még osztatlan közös tulajdonban lévő, környezeti terheléssel is sújtott, egykor prosperáló, mára elhanyagolttá vált ipari terület megvásárlásáról.

A városvezető kifejtette, az önkormányzat igyekezett tehermentesen hozzájutni a területhez, azt lépésről lépésre megszerezték, és idő közben a környezeti terhelés is megszűnt, így a város „tiszta tulajdoni lapot szerzett”. A másfél hektáros területet 48 millió forintért veszi meg Abony.

Döntés született arról is, hogy a város nem emel kifogást a Somogyi Imre Általános Iskola átszervezése ellen. A jelenleg a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó iskola fenntartására a Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség jelentkezett be. Az iskola Radák Katalin utcai telephelyén egyúttal 86 főre csökkentenék a maximális tanulói létszámot (a tényleges létszám 63 fő). Ezzel kapcsolatban Pető Zsolt elmondta, a szükséges egyeztetéseket az iskola elvégezte, a fenntartóváltást a dolgozók és a szülők túlnyomó többsége is támogatta.

– Biztonságos és erős iskolarendszert szeretnénk Abonyban, támogatni szeretnénk a tanárokat, diákokat. Ez a döntés erről szól. A Somogyi eddig is kiváló iskolája volt a városnak, és a fenntartóváltással remélhetőleg tovább erősödik – fogalmazott a polgármester. Emlékeztetett, a helyzet nem új, hiszen tavaly a Kinizsi Pál Gimnázium váltott fenntartót.