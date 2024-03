A szakemberek szerint már javában tart az abroncs-csere szezon, amely akár május elejéig is eltarthat. Az autósok jelentős része a kora reggeli és a késő délutáni órákban közlekedik, amikor még hűvösebb van, viszont napközben, amikor melegebb az idő, az autó a parkolóban áll. Tavaszelőn az időjárás tud még meglepetéseket okozni, ezért a közlekedési biztonság érdekében érdemes a bejelentkezés idejét április elejére, közepére kérnünk.

A szolnoki Péli szerviz munkatársa, Péli Zsolt már több évtizede dolgozik a szakmában

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Péli Gumiszerviz szerelőállásaiban is mozgalmasan telnek már a napok, negyed- és félórás váltásban sorolnak ki és be a járművek.

– Javában tart a szezon, ám azt tapasztaljuk, hogy az állandó vendégkörünk szűkül – szólaltattuk meg Péli Henriket, a szolnoki gumiszerviz vezetőjét.

– Több oka is lehet a jelenségnek. Véleményünk szerint az egyik legfőbb a globális felmelegedés. A térségünket sem kímélő klímaváltozás miatt sok autós úgy gondolkodik, hogy nem cserél évente két alkalommal gumiabroncsot járművén. Az enyhe és nem túl hosszú telek miatt nem fektetnek be téli gumiba, hanem vagy a nyárit használják a hidegebb évszakokban, vagy egyszer szereznek be négyévszakos-szettet, amellyel akár ötvenezer kilométert is elfuthat a kocsi, és pár évig is kitarthat. Ma már olyan megfelelő négy évszakos abroncsokat hoznak forgalomba, melyek futófelülete a forró aszfalton és a hűvösebb burkolaton is jól teljesít. A gyártók nagy hangsúlyt fektetnek a négy évszakos gumik fejlesztésére, így a mai, modern változatok már könnyedén felveszik a versenyt a télivel és a nyárival egyaránt.

A szervizben azonban más okot is gyanítanak a vendégkör szűkülése mögött.

Az átlagos autósnak talán kevesebb lett a pénze, amit másra költ el, nem feltétlenül gumicserére

– magyarázta Péli Henrik.

Magyarországon egyébként nem kötelező a téli gumi használata, pedig a szakértők +7 fok alatti átlag hőmérsékletnél már javasolják. Ezért nem szabály, hogy mikor kell nyárit télire, és télit nyárira cserélni. Szomszédainkban viszont más a helyzet. Szlovéniában például március 15-ig, Szlovákiában március 30-ig, Ausztriában pedig április 15-ig kötelező a téli gumi használata.

Mire jó a négy évszakos gumi?

A szakértők szerint a nyári gumikat arra tervezik, hogy +7 Celsius-fok fölötti hőmérsékleten száraz és nedves útfelületen egyaránt jól teljesítsenek, és elviseljék a forró nyári időjárást, az akár +40 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet is. Ám +7 fok alatt a gumikeverék megkeményedik, ezért hideg, téli időben, elsősorban nedves útfelületen nem jelentenek jó választást. A négy évszakos gumik úgy készülnek, hogy -10 fokban, de +30 fokos hőmérsékleten is biztonságosan teljesítsenek. Ezeknél a gyártók ötvözik a nyári és téli abroncsok tulajdonságait. A modern négy évszakos gumik megbízhatóan teljesítenek még hóban is, és nyáron sem melegednek el túlságosan a forró aszfalton.