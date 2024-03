Magunk is megtapasztalhattuk, milyen különleges hangulatot árasztott a szolnoki vásárcsarnok a nőnap előtti reggelen. Ottjártunkkor bármerre néztünk, szebbnél szebb virágokat kínáltak az árusok.

Sipos Norbert is sokféle színes virágot árul a szolnoki piacon

Fotó: Mészáros János

Az viszont biztos, hogy például a tavasz egyik legkedveltebb virágából, tulipánból is biztosan sokat eladnak ma az árusok.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nőnap reggelén lesz majd a legnagyobb a forgalom itt a piacon – beszélt az árusok várakozásairól hírportálunknak az egyik eladó, Pappné Csák Csilla. – Igyekszünk minden évben színekben gazdag csokrokat készíteni. Sokan választják a szálas virágokat, de a cserepesek is nagyon kelendőek ilyenkor. Régebben persze több vevőnk volt, amiben az is közre játszhat, hogy főleg a fiatalabb férfiak virág helyett talán más aprósággal lepik meg a hölgyeket. Abban persze biztos vagyok, hogy holnap így is teli lesz a piac a virágért érkező férfiakkal – szögezte le.

Mert hogy ezekben a napokban szinte csak és kizárólag férfiak vásárolnak virágokat a piacon, igaz, köztük a legfiatalabbaktól a legidősebbekig minden korosztály képviselteti magát.

Sok édesapa és nagyapa ilyenkor a gyermekeivel, unokáival keres fel minket, hogy együtt vegyenek valami színpompás és illatozó virágot a család hölgy tagjainak

– mesélte az egyik árus, Angyal Fatime, megerősítve az általános vélekedést, hogy ilyenkor minden férfi a virágot tekinti a legfontosabb ajándéknak.

– A szülők, nagyszülők ezzel talán példát is akarnak mutatni a fiatalabbaknak, ami szerintem nagyszerű dolog. Mert azért ha őszinték akarunk lenni, manapság jóval kevesebben vásárolnak nőnapra virágot, mint korábban – tette hozzá.

Akkor is inkább csak kisebb csokrokat, de megesik, hogy csupán egy-egy szál tulipánt vagy jácintot kérnek.

Nőnapkor nagyon keresettek a vágott virágok a szolnoki piacon – mondja az egyik eladó, Pappné Csák Csilla

Fotó: Mészáros János

Hasonló véleményen vannak a virágkötők is. Egyikük elárulta, a vásárlók többsége náluk is jórészt az olcsóbb, egyszerűbb virágokat veszi. Így aztán a 700 és 1000 forint közötti áron kapható jácint például idén is biztosan kelendő lesz. A tulipánokat szálanként 500 és 1000 forint között kínálják, az árusok bizakodnak, hogy azokra is lesz majd vevő.

– Azért a frézia is hódítani fog – jelentette ki egy férfi a forgatagban. Neki pedig gond nélkül elhittük, hiszen nem nézelődő, hanem eladó volt.

– A frézia-tulipán-jácint hármassal egyszerűen nem lehet hibázni. Mutatósak és az áruk is barátságos – mondta, hozzátéve, hogy a cserepes növény is jó választás lehet, ha azt akarjuk, hogy minél tovább gyönyörködhessen benne a megajándékozott.

Hogy aztán melyik hölgyet milyen virággal lepik meg végül a családtagjai, barátai vagy épp munkatársai, az ma kiderül...

Megkérdeztük: hogyan ünneplik a nőnapot?

Telek Zoltán, Abony:

– Ez a nap több szempontból is különleges, hiszen ilyenkor nem csak a nőket, hanem a Zoltánokat is ünnepeljük. A viccet félre téve ilyenkor igyekszem minden számomra fontos hölgyet felköszönteni egy csokor vágott virággal és bonbonnal. A szerelmemet pedig egy különleges vacsorával is megajándékozom nőnap alkalmából.

Husi László, Szolnok:

– Különleges helyzetben vagyok, hiszen a párom és édesanyám mellett négy lányom és hét lányunokám van. Ennek apropóján összesen 13 hölgyet köszöntök fel minden évben ilyenkor, nőnapon. Elég régimódinak tartom magam, ezért cserepes virággal és csokoládéval, valamint egy puszival lepem meg a számomra fontos hölgyeket.

Husi László (balra), Kispál-Papp Adrienn és Telek Zoltán is elmesélte, hogyan ünnepel nőnapkor

Fotó: Nagy Balázs

Kispál-Papp Adrienn, Szolnok:

– A nőnap egy különösen kedves nap az életemben, ugyanis 10 éve pont ezen a napon lettünk egy pár a férjemmel. Ő akkor meggyes Milka csokival lepett meg, aminél nem is nagyon tudott volna jobbat venni. Azóta a csokinál jobban csak egy cserepes növénynek örülnék, vagy egy összebújós, sorozatnézős, ételrendelős estének.