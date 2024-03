– Miniszter úr is ott volt Tiszafüreden, amikor lerakták a főtér alapkövét, a napokban pedig már az új térre toppanhatott. Ráismert a helyre?

– Nem! Kértem is egy kis magyarázatot polgármester úrtól, aki elmondta, hogy a régi, lepukkant vásárcsarnokot lebontották, és egy új, modern piacot hoztak létre nem messze a régitől. Az egész tér teljesen máshogy festett korábban. Gratuláltam is a polgármesternek, megérte a támogatás, mert láthatóan jó helyre került a pénz, és ügyesen végre is hajtották a beruházást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Szoljon.hu hírportálnak adott interjújában elmondta, új elektronikai ipari beruházás érkezik Szolnokra

Fotó: Nagy Balázs

– Tiszafüredi március 15-ei beszédében is kitért az ukrán-orosz háborúra. Mi a magyar álláspont a konfliktusban?

– Szerintünk evidens, hogy ebben a háborúban Ukrajna nem tudja legyőzni Oroszországot és Oroszország sem tudja legyőzni a nyugatot. Mivel egyik fél sem nyerhet, a háború tárgyalásokkal kell, hogy véget érjen. Márpedig ha ez így van, akkor arra kerüljön sor mielőbb, hogy minél kevesebbek haljanak meg. Az észak-atlanti buborékban ma láthatóan háborús pszichózis uralkodik, és így nem könnyű lépéseket tenni a béke irányába. Ezért is vagyunk nagy várakozással az európai parlamenti választások és az amerikai elnökválasztás iránt. Remény van arra, hogy jobboldali fordulatot tudjunk elérni Európában, ami előmozdítaná a béke ügyét.

– Közvetett érintettsége révén Magyarország próbált-e, tud-e közvetíteni az ukrán és az orosz fél között?

– Ahhoz hogy valaki közvetítő legyen, arra van szükség, hogy erre mindkét fél megkérje. Erről itt nincs szó. Amikor a háború kitört, felhívtam az ukrán elnöki hivatal vezetőjét és az orosz külügyminisztert is, és elmondtam nekik, hogy mi mindig szívesen adunk helyet béketárgyalásoknak. Ez a felajánlásunk mindaddig aktuális, amíg szükség van rá, így jelenleg is. Egyelőre egyik fél sem jelentett be erre igényt.

– Ukrajnától egyre több ígéret érkezik mostanság a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására. Milyen garanciákat kapott erre vonatkozóan a magyar kormány?

– Garanciát nem kaptunk. Egyeztetések zajlanak, de messze vagyunk még attól, hogy kijelenthessük, a kárpátaljai magyarok visszakapták azokat a jogaikat, amelyeket 2015 óta lépésről-lépésre vettek el tőlük. Az ukránok kilenc éve pontosan tudják, hogy mit kellene tenniük, de ezalatt nem állították helyre a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogait. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem egy kétoldalú, hanem egy nemzetközi jogi kérdés. Ezért nehéz elképzelni bármilyen előrelépést Ukrajna európai integrációjában addig, amíg ezeket a jogokat vissza nem adják.

– Háború zajlik Gázában is Izrael és a Hamász között. Hogyan látja a közel-keleti helyzetet?

– Világossá kell tenni, hogy olyan terrortámadás, mint amit a Hamász az izraeliek ellen elkövetett, soha többé ne történhessen, ezért a terrorellenes műveleteknek sikereseknek kell lenniük, de ugyanilyen fontos az is, hogy a civileket meg lehessen védeni, és hogy a túszok is kiszabaduljanak. Minden erőforrást meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ez a konfliktus ne terjedjen tovább, ennek érdekénem azokat a mérsékelt, stabilitást garantálni tudó térségbeli országokat kell támogatni, akik segíteni tudnak abban, hogy az eszkalációt elkerüljük.

Szijjártó Péter szerint az Ukrajnában zajló háború tárgyalásokkal kell, hogy véget érjen

Fotó: Nagy Balázs

– Nemrég Orbán Viktor miniszterelnökkel Donald Trumppal tartottak megbeszélést Floridában, kiállva a republikánus exelnök mellett. A találkozót a regnáló elnök, Joe Biden élesen bírálta, aminek nyomán Budapest bekérette az amerikai nagykövetet. Miként értékeli a történteket?

– A politika egy tapasztalati műfaj, és a mi tapasztalataink egyértelműek. A Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés akkor volt a csúcsán, amikor Donald Trump volt az amerikai elnök. Előtte is, utána is rossz állapotban volt az együttműködésünk. Egyértelmű, hogy a demokrata adminisztráció nem kíván magas szintű kapcsolatokat fenntartani Magyarországgal, aminek az az oka, hogy az élet alapvető dolgairól teljesen mást gondolunk. A demokrata kormány háborúpárti, genderpárti, migrációpárti, mi viszont nemet mondunk a háborúra, a genderideológiára, a migrációt pedig szerintünk nem menedzselni, hanem megállítani kell. Donald Trump hozzánk hasonlóan békepárti, és számunkra sokkal kedvezőbb egy olyan elnök, aki a békéért lép fel. A jelenlegi amerikai elnök hazugságot állított a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban, ezért bekérettük az amerikai nagykövetet, hogy nevezze meg az időt és a helyet, amikor az állítólagos kijelentés elhangzott. Ezt nyilvánvalóan nem tudta megtenni. Mi nem vagyunk kötelesek elfogadni a hazugságot, még akkor sem, ha azok a világ első számú szuperhatalmának a vezetőjétől származnak.

– Tavaly novemberben járt legutóbb vármegyeszékhelyünkön, és egy lehetséges új ipari nagyberuházásra utalt. Lehet-e már tudni valamit erről?

– Azóta gyakorlatilag megállapodtunk az ázsiai beruházóval. Egy nagy, több száz főt foglalkoztató, az elektronikai iparban tevékenykedő gyár épül majd a szolnoki ipari parkban. Még néhány technikai részletet kell tisztáznunk, és hamarosan a hivatalos bejelentést is megtehetjük. Polgármester úr rendszeresen a nyakamra járt az elmúlt években, úgyhogy muszáj volt eredményt elérnünk. Hál’ istennek sikerült: a megállapodás létrejött, Szolnoknak lesz egy új ipari beruházása.