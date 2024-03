Bár a héten a nőnap miatt tagadhatatlanul a vágott és cserepes virágok vitték a prímet a szolnoki piacon, a korai friss zöldfélékből is bővült a felhozatal.

Egyre több zöldhagymát találni a standokon – a fólia alatt termeltek mellett akad már szabadföldi is.

Vágási Kálmán Nagykörűből érkezett bevásárolni

Fotó: Mészáros János

Mind több helyen piroslik a csomókba kötött retek, kínálják sokfelé a petrezselymet, kaprot, zeller zöldet. A fóliás fejes saláta is egyre több árusnál „felbukkan”.

– A zsenge zöldhagymát keresem – árulta el ottjártunkkor Bartus Istvánné.

– A kisebbek a legfinomabbak, azokon érződik az igazi hagymaíz! Amikor már vénülni kezdenek, erősnek erős, de kevésbé zamatos. Körüljárom a piacot, hol találok az ízlésemnek leginkább megfelelőt – mondta az asszony, aki egy tiszaföldvári őstermelőnél talált is nagy halom hagymát, amiből kedvére válogathatott.

Mint mondta, a következő napokban pedig retket szeretne venni, a korai a finom, ilyenkor ugyanis még nem podvás.

A zöldhagymák mellett egy helyen medvehagyma is „kellette” magát. A tiszajenői Gulyás Zoltán standján a jókora adag sóska, valamint csomóba kötött petrezselyem, kapor, zellerzöld és piros retek mellett találtunk rá a Mecsekből származó növényre, melynek csomóját 450 forintért kínálja.

– Most kezdik keresni az emberek – mutatott rá az árus, aki épp adott is belőle az egyik vevőnek is. – Zöldje, szára mindene ehető.

Paradicsom, paprika – igaz, olcsónak nem mondható áron –, de egész télen át kapható volt. Most azonban már hazai, fóliás terméseket is kínálnak helyenként.

Néhány árusnál a magyar paradicsom 1300, a paprika 1900 forintért kapható.

– Még nem viszik nagyon, de ez csak finomabb, szebb, mint a külföldi. Az import termék már nagyon matt volt – jegyezte meg Skultétiné Vígh Katalin.

A standnál épp egy nagykörűi vevő, Vágási Kálmán válogatott.

– Zöldséget, gyümölcsöt szoktam itt venni, most épp paprikára és kelkáposztára van szükségem. Természetesen már nagyon várom, hazai áru legyen – mondta. Az árakkal kapcsolatban pedig humorosan megjegyezte: – A piac mindig drága a vásárlónak, az eladónak meg olcsó. Mi szeretnénk az árut olcsóbban megvenni, ők pedig minél drágábban eladni. Ez egy kibékíthetetlen ellentét!

Újdonságokat keresve találtunk vetőburgonyát is egy idősebb őstermelőnél, Juditnál. Kleopátra, Balatoni rózsa, Chérie fajtákból egyaránt lehetett válogatni.

Két hete árulom, de még keveset vesznek belőle az emberek

– vallotta meg Judit. – Az utóbbi években egyre kevesebbet vásárolnak. De mivel nagy területen foglalkozunk vele, így még megéri.

Van már magyar paradicsom – mutatja Skultétiné Vígh Katalin

Fotó: Mészáros János

A termelő almáikból is hozott eladni, már fogytán van. Mint mondta, hoz még majd retket, fejes salátát, hagymát is.