A korábbi években nagy érdeklődés övezte Tiszasülyön a tojásfaállítást. Az akciót így idén is meghirdette a könyvtár.

Forrás: Beküldött fotó

Az önkormányzat előtti területen felállított fára március 26-án 10 órától hozhatták a lakosok a hímes vagy egyéb technikával díszített, kifújt tojásokat. A helyiek éltek is a lehetőséggel, kedd délelőtt már fiatalabbak és idősebbek egyaránt díszítették a fát, melyre a könyvtári programokon a korábbi években készített műanyag és egyéb alapanyagú tojásokat is elhelyezték. Az iskolások és óvodások is jelezték, hogy hoznak dekorációt, de folyamatosan várják a lakosoktól a további tojásokat.

Balaton Mária könyvtárvezető elmondta, az előző években is sokan tettek esténként egy sétát, hogy hazaérve munkából, iskolából, elhelyezzék a fán az általuk készített húsvéti díszt.