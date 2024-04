Az önkormányzat már nem először hívott össze közbiztonsági fórumot, melynek célja, hogy a résztvevők közvetlenül is megoszthassák a közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos tapasztalataikat és együtt keressék a megoldást a problémákra.

Elsőként Lukácsi György polgármester számolt be a közbiztonság, közrend érdekében tett intézkedésekről.

– Anna idején, 2020 októberében polgármester társaimmal elsősorban az illegális hulladék kezeléséről egyeztettünk az illetékes hatóságokkal, de már akkor is érintettük a kábítószer használatot. A megbeszélés eredményeként a Belügyminisztériumtól kapott támogatásból mintegy kétszáz köbméter illegális hulladékot szállítottunk el, majd 2022. május 31-én hulladékrazzia volt a városban – kezdte a településvezető.

Emlékeztetett, hogy egy évvel később a megszaporodott temetői lopások miatt kértek fokozottabb rendőri jelenlétet a Belügyminisztériumtól, amit meg is kaptak. Ezt követően lakossági fórumot tartottak a közbiztonságról. Mivel nem normalizálódott a helyzet, a polgármester levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben a kábítószer-probléma és bűnözés gyors, hatásos jogi és fizikai megoldását kérte. A városvezető elmondta, hogy azóta fokozott rendőri jelenlét van a településen, valamint az illetékesekkel preventív programokról is egyeztetettek, de szerinte leginkább tettekre lenne szükség.

A helyiek tehetetlennek érzik magukat a bűnelkövetőkkel szemben, mert hiába van kamerarendszer és rendőr a településen, nem tudnak ellenük hatékonyan fellépni.

Megtudtuk azt is, hogy az idei jótékonysági disznóvágás bevételéből mintegy 350 ezer forint felajánlást kapott az önkormányzat a kamerarendszer bővítésére, valamint pályáztak is erre a célra. A polgármester szólt a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit érintő büntetőjogi szabályok szigorításának szükségességéről is.

A fórumon dr. Nagy Ernő rendőr alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője is részt vett, aki megerősítette, hogy az elmúlt időszak egyeztetéseinek eredményeként központi szintre is eljutott a nagyobb rendőri jelenlét igénye a jászsági településeken. Arról is tájékoztatott, hogy a Készenléti Rendőrség 169 alkalommal volt jelen a térségben, ami közel 1300 szolgálati órát jelent. Mint mondta: 2024-ben fő célként a drog elleni harcot tűzte ki, ennek hatását hamarosan érzékelni fogja a Jászság, de ehhez türelem kell.

– Tökéletes közbiztonság nincs. Csak közös együttműködéssel tudunk eredményesek lenni. Ehhez várjuk a lakosok jelzéseit, információit is – fűzte hozzá a kapitányságvezető, aki készséggel válaszolt a helyiek kérdéseire, felvetéseire.

Létszámhiánnyal küzdenek a polgárőrök

A lakosoknak több javaslatuk is volt, melyet tolmácsoltak a rendőrség és a polgármester felé. Felvetődött például, hogy meg kellene tanítani az embereket arra, hogyan lehet elektronikus úton, e-papíron feljelentést tenni. Dr. Nagy Ernő kapitányságvezető jó ötletnek nevezte ezt, de ha csak azt elérnék sok esetben, hogy a 112-t felhívják, már az is óriási előrelépés lenne.

A helyiek szerint tarthatatlan a helyzet a településen, a tolvajok már fényes nappal is szinte mindent visznek, ami mozdítható.

Számos panasz érkezett a városban tapasztalható közlekedési anomáliákkal kapcsolatban is, de a gyermekvédelmi rendszer, az illegális hulladékelhelyezés problémái is terítékre kerültek. A találkozón egyebek mellett szó esett a helyi polgárőr szervezetek helyzetéről is. Létszámhiánnyal küzdenek, ezért kifogások, kritika helyett várják azokat, akik önkéntes munkában tenni szeretnének a város közbiztonságának javítása érdekében.