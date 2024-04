Tovább viszi édesapja, Horváth György nagykun kapitány huszár hagyományőrző hagyatékát lánya, Horváth Judit. Hagyományőrzőkkel rendezi meg a III. Nagykun Huszártalálkozót április huszadikán a Horváth-tanyán.

Idén is sok huszár hagyományőrzőt várnak a találkozóra

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Az idei találkozóhoz kapcsolódva pénteken a Vigadóban a túrkevei Balogh Márton kunkapitány emlékére rendeznek egy országos énekversenyt is. Szombaton a Horváth-tanyán összefogással, a helyi Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Katonai Huszár és Hagyományőrző Szövetség és a Nagykun Nádor Huszár Bandérium szervezésében zajlik majd a huszártalálkozó – árult el részleteket Horváth Judit.

– A Nagykun Nádor Huszár Bandériumot édesapám 2001-ben alapította, ezt viszem tovább a tagokkal. A rendezvény egyben a György-naphoz kapcsolódó kihajtás ünnepe is lesz, a találkozóra mintegy ötven lovas huszár érkezik az országból. A programokkal most is főleg a családokat szólítjuk meg, de felelevenítjük azokat a kulturális, lovashagyomány-őrző értékeket is, melyek a Horváth-tanyára jellemzőek voltak. A kézműves árusok elsődlegesen helyi, környékbeli kistermelők lesznek, sokféle kínálattal, bemutatóval. A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium diákjai is jelen lesznek és kézműves-foglalkozásokat tartanak, ki lehet majd náluk próbálni régi kismesterségeket. A gyerekeket népi játszótér is várja, de a huszártábor meglátogatása, a fegyverek megtekintése és a lósimogatás is érdekes program lesz. A napot a karcagi Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület harci bemutatója is színesíti majd, és akkor mutatkoznak be először azok a gyerekek, akik elkezdték velem az íjászkodást tanulni. A nap tiszteletlovaglással zárul majd.