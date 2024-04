Hamarosan megkezdődik a a Fiumei úti iskola melletti két sor faház lebontása – jelentette be közösségi oldalán Szolnok polgármestere.

A munkálatok során a Fiumei Úti Általános Iskola melletti faházak helyén egy 72 férőhelyes parkolóterületet, illetve közparkot alakítanak ki

Fotó: Molnár Ádám

Szalay Ferenc szerint ezzel a belvárosban egy, a modern igényeknek megfelelő parkolóterület jön létre, közben a zöldterületet is bővítik, mert a beruházással egy közparkot is létrehoznak. Emellett – tette hozzá a városvezető – rövid időn belül megkezdődik a Ispán körút 1-3. mögötti parkoló teljes felújítása is.