Színes virágok, virágzó fák, kedves kis állatok és napsütés. Ezek köszönnek vissza azokon a gyerekrajzokon, melyeket a napokban állítottak ki a Szandaszőlősi Művelődési Házban. Az alkotások az intézmény pályázatára készültek.

A pályázatra összesen 211 rajz érkezett be

Forrás: Szandaszőlősi Művelődési Ház

– A rajzpályázatot a szolnoki általános iskolások között hirdettük meg. Érkeztek rajzok a Szegő Gábor Általános Iskolából, a Kodályból, a Tiszapartiból, de rajzoltak széchenyis gyerekek is, és küldtek alkotásokat a szandaszőlősi suliból, a Fiumeiből és a Kőrösi iskolából is. Összesen 211 rajz érkezett be hozzánk – tudtuk meg a pályázattal kapcsolatban Bulbuk Kornéliától. A szandaszőlősi intézmény munkatársa hozzátette: a Helló Tavasz pályázat eredményhirdetését a napokban rendezték meg, s az eseményen kiállítás nyílt a rajzokból.

– A szemet gyönyörködtető alkotásokat április 26-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Szandaszőlősi Művelődési Ház nyitvatartási idejében – tette hozzá az intézmény munkatársa.