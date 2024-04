Az elmúlt napokban mintha a nyár köszöntött volna ránk. Megérezték ezt a növények is, zöldültek a parkok a vármegyeszékhelyen.

Kinyíltak Szolnokon az orgonák

Fotó: Kovács Berta

Korán jött idén a tavasz, ez pedig nem csak a gyümölcsfák virágzását hozta előbbre hetekkel. Húsvétkor szirmot bontottak az orgonák is.

A közönséges orgona jellemzően április végén, májusban virágzik, idén azonban már március végén kinyílt. Minden bizonnyal le is virágzik a ballagásra, pedig egykor az osztálytermeket is előszeretettel dekorálták vele.

Szolnok közterületein is illatoznak a lila különféle árnyalataiban pompázó virágok. Az illatot sokan szívesen veszik otthonukban is, így persze idén is gyűjtöttek belőlük vázába. Csak ezúttal a húsvéti ünnepet szépítették ezek a virágok.