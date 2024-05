Májusban szívesen kirándulunk a szabadban, vagy járjuk be városnéző túrák keretében a hazai települések nevezetességeit. Kis Krisztián Bálint Szolnokon vezeti körbe azokat, akik a jászkunsági vármegyeszékhelyre kíváncsiak. Rejtett kincsekből pedig bőven akad a környéken.

Kis Krisztián Bálint

Fotó: Kiss János

Mint megtudtuk, az ide látogató hazai és külföldi turistákat elsősorban a Tisza és a Zagyva élővilága, a gulyásfesztivál, a habos isler, a Szolnoki Művésztelep, a Galéria, valamint a RepTár vonzza leginkább a településre. Az idegenvezető arról is szót ejtett, hogy milyen megható élmények jellemzik munkáját, és milyen pozitív és negatív visszajelzéseket kapott eddig a rá bízott turistáktól. Kis Krisztián Bálint szerint sokan barangolják be a vármegyeszékhelyet hagyományos városnéző túrák keretében, de vallások és szent helyek nyomába is szívesen erednek a Szolnokra érkező csoportok. Ezekről és sok más helyi látnivalóról Hartai Gergely rádiós szerkesztő kérdezte a szakembert.