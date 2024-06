A nyár a Katasztrófavédelem háza táján is nyüzsgő és mozgalmas. A Szent Flórián napi díjátadó fontos és kiemelkedő eseménynek számít. Ám emellett a nyári fesztiválszezon is kezdetét veszi, amely minden évben sok munkát ad a szakembereknek. Németh Ádám a Katasztrófavédelem vármegyei szóvivője is igyekszik felhívni a figyelmet, a nyári időszak veszélyeire.

Vendégünk: Németh Ádám

Fotó: Daróczi Dorottya

Odafigyeléssel csökkenthető a kockázat

A felhőtlen szórakozás könnyedén felelőtlenségbe csaphat, de a szakember szerint, némi odafigyeléssel, csökkenthető a kockázat. Németh Ádám egyebek mellett a hirtelen érkező nyári zivatarok és viharok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Emellett a biztonságos strandolásról a viharjelzések fontosságáról is beszél.

A tűzgyújtási tilalom a nyári hónapokban a legszigorúbb

A szakember erről is részletes tájékoztatást adott. Németh Ádámot a témában Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő kérdezte.