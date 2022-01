Hogy, hogy nem, a szálló vezetősége, alkalmazottai és a vendégek mindegyike, de még az enyveskezű detektív is simlis – ugyan akad köztük egy-egy szende is –, vagy csaló, svindler. Sőt, egyvalaki gyilkos is... Vida grandiózus revüszínházat rittyentett az Aba-Novák Agóra előadótemébe.

Az előadás pörgős és fergeteges, a tekintélyes méretű társulat becsülettel dolgozik a tapsviharért.

Mészáros István lubickol a (’la)bamba Vangold szerepében. A többiek közül, akik szintén nem kerültek a kritikusi gyengélkedőre, Gombos, Kertész, Lugosi, Dósa, a két Horváth, Gábor és György, Vándor, Ónodi és Harna hozta ki a legerőteljesebbet alakításaikból. Egyébiránt rettentően kár a kultúrházi hakniműsor-fílingért. Melyet nem a vidám darab, nem is a szereplők váltanak ki a nézőkből, hanem a környezet akusztikája és atmoszférája. Nagyon jó volna már a felújított színházépületben viszontlátni művészeinket.