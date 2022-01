A Búzavirág Népdalkör és Hajdina Citerazenekar tagjai számára is rendkívül fontos a személyes találkozás. A 2020-as tapasztalatok alapján már tavaly is ajándékként tekintettek az ilyen alkalmakra, és örültek, hogy a járvány senkit nem ragadott el a közösségből. A hagyományőrző csoport vezetőjével nemcsak a tavalyi évről, hanem idei terveikről is beszélgettünk.