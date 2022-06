– Olyan rétegeket is sikerül megszólítani, akikre a hétköznapokban nem jellemző a múzeumlátogatás. Olyan arcukat is megmutatjuk, amit máskor nem lehet. A raktárat, a restaurátor műhelyet, a múzeum könyvtárát is megtekinthetik majd az érdeklődők. A gepida kiállításon zseblámpával kalauzoljuk majd végig a látogatókat, a Tabáni Tájházban kosztümökben lehet fotózkodni, illetve a kihaló mesterségek művelésére is lehetőséget biztosítunk – részletezte.

Új helyszínként csatlakozik egyebek mellett az Ormos Imre Park, illetve a Milléri szabadtéri kiállítóhely is. A szolnoki és környékbeli településeken szervezett programok többnyire térítésmentesen, néhány esetben kedvezményesen vehetőek igénybe.