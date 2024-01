Rákóczifalván is minden évben megemlékeznek a magyar kultúra napjáról. Sőt, a január 22-én megtartott előadással egész hetes programsorozat vette kezdetét.

Hétfő este a Varsány Közösségi Ház Bárándiné Nikolányi Editet, a Tourinform Szolnok irodavezetőjét látta vendégül, aki élvezetes előadás formájában adott kirándulási úticél-tippeket hallgatóságának. Bemutatta Szolnok felkeresésre érdemes kiállításait, gyűjteményeit, melyek között kevéssé ismert érdekességek is elhangzottak, jegyzetelésre késztetve az érdeklődőket. De könnyen elérhető települések látnivalóiról is beszélt, a vármegyénken kívül eső Ceglédet, Tiszakécskét is szóba hozva.