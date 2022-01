– Mindössze három vereségünk van, a Honvéd és a Veszprém otthonában, valamint hazai pályán kaptunk ki az NKA Pécstől. Azt mondom, ez benne van a pakliban, az elmúlt évek legkiegyensúlyozottabb mezőnye a mostani. Ezért hajtani, koncentrálni kell mindegyik mérkőzésen, nem lehet lazítani egy pillanatra sem, mert elúszik a meccs.

Nem beszélünk a feljutásról, hiszen messze még a vége, de evés közben tovább nőhet az étvágyunk.

Közben két A csoportot is megjárt játékost is igazoltak a napokban, Djukics Nebojsát és Kucsora Csabát, velük talán még merészebb terveket is szövögethetnek. És úgy hallani, hogy több játékos is felépült már a betegségéből.