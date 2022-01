– Aki ismeri a szlovák futballt, tudja, mire képes egy ottani másodosztályú csapat, mely az élmezőnyhöz tartozik. Hihetetlen stílusban futballoznak, kemények, agresszívek, erősek, nehéz ellenük játszani, de felvettük velük a versenyt. Tetszett a csapat hozzáállása, amikor nálunk volt a labda, próbáltunk futballozni, amikor az ellenfélnél volt, igyekeztünk mi is agresszíven visszaszerezni. Ami még tetszett, hogy koncentráltak voltunk a rögzített szituációknál is, és igazi nagy helyzete nem is volt az ellenfelünknek. A második félidőben jobban kinyíltak – igaz, sokat cseréltek –, így nagyobb területek voltak mögöttük. Tudtunk pár kontrát vezetni, és ha el merjük rúgni a labdát a tizenhatos vonaláról vagy még beljebbről, és nem tologatjuk balra-jobbra, akkor még szerezhettünk volna gólokat, hiszen megvolt rá a lehetőségünk. Azért ne legyünk elégedetlenek! A siker mindig növeli a csapat önbizalmát, reméljük, ez egy ilyen győzelem volt. Azt szokták mondani, ha a főpróba sikerül, akkor az előadás még jobb lesz. Várjuk már a bajnoki rajtot, s reméljük, meg tudjuk örvendeztetni szurkolóinkat egy győzelemmel.