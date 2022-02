Az átigazolási szezon utolsó pillanataiban a Szolnoki MÁV csatárt szerződtetett, amely Csörgő Rault vette kölcsön. A 19 éves támadó a Balmazújvárossal már 2019-ben bemutatkozott az NB II.-ben, a 2020–21-es szezont a harmadosztályú Füzesgyarmatnál töltötte, nyár óta pedig a Nyíregyháza futballistája, ahol 15 meccsen két gólt lőtt ősszel.

Az új szerzemény a padon kezdett, de a télen igazolt Hleba Tamás a pályán volt, s a 17. percben 27 méterről elemi erővel lőtte ki a jobb alsó sarkot (0–1). Némileg váratlanul, de a hazaiak sem voltak veszélyesek eddig, s ezt követően is jól állta a sarat a MÁV, a DVTK nem tudott mit kezdeni a vendégvédelemmel. Aztán pedig Szűcs Kornél adta röviden haza a játékszert, Irmes Dávid lecsapott a szabad labdára, s a kapussal szemben higgadtan a bal alsóba bombázott (0–2).

Sajnos ez eddigi stabil szolnoki védekezésbe hiba csúszott, egy beadásba Papp Szilárd csúsztatott bele, így a hosszún érkező Polgár Kristóf a hálóba tudott lőni (1–2). A gyors szépítés felhozta a Diósgyőrt, amely egyre többet támadott, nagy nyomás alá helyezte a kék-fehéreket. Nem is sikerült kihúzni a szünetig, az első játékrész hajrájában egy szöglet után Hlebát előzték meg, az ide-oda pattogó labda Horváth Zoltán elé került, aki könyörtelenül kihasználta a lehetőséget (2–2).

Várható volt, hogy innen nehéz lesz a Szolnoknak, a Diósgyőr természetesen tovább támadott a második félidőben is. Meg is lett az eredménye, amihez Szabó Alex hibája kellett, aki hagyta, hogy Zsolnai Richárd felvegye a pozíciót, majd fel is lökte a DVTK-játékost a 12 méterre a vendégkaputól, így tizenegyest ítélt a játékvezető. A büntetőt kíméletlenül bevágta Horváth Zoltán (3–2).

Talán sokan azt hitték, hogy ezután lezárja a meccset a hazai gárda, de nem ez történt. Pedig megfogta a vendégeket a harmadik gól, de egy jó diósgyőri kontrát és egy szabadrúgást leszámítva – mindkétszer Hegedűs Lajos védett szépen – nem volt komoly sansza erre a listavezetőnek. Az utolsó 25 percet pedig végigtámadta a MÁV, hiszen már nem volt veszítenivalója. Oda is került a kapu elé a Szolnok, de egyszer Tisza Kálmán nem tudta ellőni a labdát az ötösön, majd Kurdics Levente szabadrúgásánál védett Póser Dániel, Sipos Zoltán bombája sem sokkal kerülte el a jobb felső sarkot, a hajrában pedig Kovács Olivér fejelt fölé hat méterről.

Nem sokon múlt a szolnoki bravúr, de az éllovas kihúzta a hármas sípszóig, így a MÁV végül pont nélkül maradt, ezzel pedig visszacsúszott a 19. helyre. Jövő vasárnap 14 órától a Csákvárt fogadják a kék-fehérek, amely újabb fontos meccsnek ígérkezik.

DIÓSGYŐRI VTK–SZOLNOKI MÁV FC 3–2 (2–2)

Diósgyőr, 2132 néző. Vezette: Lovas László (Sinkovicz Dániel, Varga Gábor)

DVTK: Póser – Szűcs K., Szatmári, Bárdos – Polgár (Németh M., 84.), Zsolnai (Oláh B., 63.), Lucas, Molnár G., Keller – Könyves (Kocsis, 89.), Horváth Z. (Eppel, 63.). Vezetőedző: Kondás Elemér

SZOLNOK: Hegedűs L. – Szabó A., Papp Sz., Kovács O., Tóth B. – Tisza K., Hleba, Földi M. (Sipos Z., 64.), Tömösvári (Kurdics, 64.) – Irmes (Tóth L., 78.), Busa (Lakatos I., 57.). Vezetőedző: Romanek János

Gólszerzők: Polgár (30.), Horváth Z. 2 (43., 54. – tizenegyesből), ill. Hleba (17.), Irmes (27.)

Mesterszemmel

Kondás Elemér: – Nehéz mérkőzés volt, eleinte úgy tűnt, a vendégek nem is akarnak támadni, hiszen kilenc-tíz emberrel védekeztek. Szerencsére még az első félidőben fel tudtunk állni a padlóról, és kiegyenlítettünk. Küzdeni kellett a sikerért, ezt megtették a játékosok, és az eredmény sem maradt el.

Romanek János: – Jól kezdtünk, méltó ellenfelek voltunk, felvettük a harcot, a folytatásban azonban elkerülhető gólokat kaptunk. Fegyelmezetten védekeztünk, de a Diósgyőrnek sok rutinos, jó játékosa van, akik kritikus helyzetekben kiváló döntéseket hoztak.

További eredmények: Budaörs–Nyíregyháza 0–0, Dorog–Budafok 0–2, Soroksár–Győr 2–2, Szentlőrinc–Békéscsaba 2–1, Tiszakécske–Szeged 0–4, Ajka–Pécs 1–0, Csákvár–Kecskemét 2–1, Haladás–III. Kerület 0–1, Vasas–Siófok (tv: M4 Sport) hétfő, 20.00