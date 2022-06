Interjú 6 órája

Zsivko Gocics mindent megnyert Szolnokon

A magyar vízilabda történelmében Zsivko Gocics az egyetlen külföldi, aki vezetőedzőként bajnoki címet és nemzetközi kupagyőzelmet szerzett csapatával. Miután játékosként és edzőként is maradandót alkotott Szolnokon, most úgy döntött, hogy tizenegy év után távozik a Dózsa soraiból, minden bizonnyal határainkon túl próbál szerencsét. Erről is beszélgettünk a szerb származású sportemberrel.

Varga Csaba

Zsivko Gocics (fehérben) pályafutása során játékosként és edzőként mindig sokat foglalkozott a fiatal játékosokkal Fotós: Mészáros János

– A hétköznapokban, a médiában mindig szívesen beszél magyarul, árulja már el, hogyan tanulta meg ilyen jól a nyelvünket? – Kezdjük az elejéről, tizenegy évvel ezelőtt az olasz Latina csapatától igazoltam Szolnokra. Mindenképp meg akartam tanulni magyarul. Ekkor ajánlottak egy olasz–magyar tanárt, vele könnyebb volt elsajátítani a magyar nyelvet, ami nem egyszerű, de szerencsére jó a nyelvérzékem, és sokat is dolgoztam, hogy ilyen szinten beszéljem. Tegyük hozzá, amikor Olaszországban a La­ti­ná­ban, és Oroszországban a Di­na­mo Moszkvában játszottam, szorgalmasan tanultam mindkét ország nyelvét. Úgy vagyok vele, ha egy adott országban munkát kapok, biztosítják a megélhetésemet, akkor megtisztelem őket azzal, hogy megpróbálom a nyelvüket elsajátítani. – Tizenegy éve, amikor megérkezett Szolnokra, milyen körülmények fogadták? – A mostaninál jóval szerényebb, de a vezetők felvázolták előttem a célokat és a lehetőségeket. Akkor már tudvalévő volt, hogy rövid időn belül lesz saját fedett uszodánk, és a klub vezetői, dr. Nyerges Zsolt és Kovács István elmondták, egy minden szinten erős csapatot akarnak építeni. Rá két évre már bajnoki és kupadöntőt játszottunk, igaz, csak ezüstérmeket szereztünk. Aztán 2015-ben már bajnoki címet ünnepeltünk, és a barcelonai BL hatos döntőbe is bejutottunk. – Gondolom, azért a sikerek nem maguktól jöttek. – Nem, erről szó sincs, Cseh Sándor vezetőedző vezérletével nagyon sokat dolgoztunk, több mint 60 tétmeccset vívtunk egy szezonban. A sok munka és az odaadó játék 2017-ben csúcsosodott ki, amikor minden hazai és nemzetközi trófeát begyűjtöttünk. Senki nem tudott megelőzni bennünket, csak a győri kézilabdás lányok, akik több voksot kaptak nálunk az év csapata választáson. Büszke vagyok, hogy több mint hat éven át én voltam a csapatkapitány, valamint arra is, hogy a szerb válogatottal két olimpiai bajnoki címet nyertünk, mellette vb- és Eb-győzelmet ünnepelhettünk. – Az utóbbi négy évadban viszont már nem játékosként, hanem vezetőedzőként szolgálta a klubot, nem is akármilyen eredményeket ért el a csapattal. – Aki már csinálta, hogy játékosból vezetőedző lesz egy ugyanazon klubnál, azt tudja, hogy nem egyszerű feladat. Igyekeztem megbirkózni a nehézségekkel, több-kevesebb sikerrel. Ez egy igencsak embert próbáló munka, ám ha az eredményeket nézzük, különösen a 2020–21-es évad remekül sikerült. Igaz, a Magyar Kupában ötösökkel kikaptunk a Fraditól a döntőben. Azonban megnyertük a magyar bajnokságot és az Eurokupát is, ami egyben azt is jelenti, hogy a Szolnoki Dózsa az elmúlt tíz esztendőben minden magyar és nemzetközi címet begyűjtött, amit csak lehet. Azt sajnálom, hogy az elmúlt esztendő remeklését a világjárvány miatt nem láthatta a közönség. – Tavaly nyáron az utóbb emlegetett csapatból meghatározó játékosok távoztak, betegségek és sérülések hátráltatták a munkát. Ennek ellenére a Magyar Kupában tartalékosan is ezüstérmesek lettünk, a bajnokságban pedig az elődöntőig meneteltünk, sajnos elmaradt az éremszerzés. Talán majd jövőre, de azt a csapatot már Hangay Zoli kollégám irányítja majd, aki egykoron játékostársam, az elmúlt négy évben pedig első számú segítőm volt. – A hogyan továbbról mit tudhatunk? – Pakol az egész család, egyelőre hazaköltözünk Belgrádba. Vannak ajánlataim, de még semmi konkrétum nincs. Nem lesz könnyű, mert különösen a nagyobbik fiam, a kilencesztendős Bogdan ezer szállal kötődik Szolnokhoz, hiszen itt járt oviba és iskolába, a sportiskolában kosárlabdázik. Tavaly nyáron, amikor otthon voltunk Belgrádban, már augusztus elején azt kérdezte: „Apa, mikor megyünk haza Szolnokra?” – Kedden kezdődik a sportág világbajnoksága, gondolom, élőben fogja nézni a meccseket. – Kedden Szegeden nézem majd a Egyesült Államok–Szerbia meccset. Szerb–magyar döntőt várok, de nem szeretnék jósolni. Egy biztos, közülük a jobbik csapat nyeri majd a világbajnokságot.

Névjegy: Zsivko Gocics Születési dátum: 1982. augusztus 22., Belgrád Állampolgárság: szerb, magyar Családi állapota: nős, két gyermek édesapja Iskolai végzettsége: sportmenedzser, vízilabda-szakedző Legjobb eredményei, játékosként: 2-szeres olimpiai bajnok, 2-szeres világbajnok, 4-szeres Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, Európai Szuperkupa-győztes, 3-szoros magyar bajnok, 3-szoros Magyar Kupa-győztes Edzőként: Magyar bajnok, Eurokupa-győztes

