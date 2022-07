Jócskán harminc fok felett járt a hőmérő higanyszála, de még a Sugovica vize is kis híján meghaladta a harminc fokot múlt hétvégén, Baján, amikor elrajtoltak az országos triatlonversenyek futamai. Országos sprintbajnokságot és ranglistaversenyt is tartottak ugyanis a városban, ahol megyénk triatlonosai is indultak.

És – hőség ide, vagy oda – aranyérmeket és értékes helyezéseket hoztak el a futamról.

A legjobban a Martfűi Úszó és Triatlon Klub versenyzői teljesítettek. A Tóth Zalán Antal, Pápai Balázs, Csüllög Marcell János alkotta UP2 (ifi) fiú csapatuk országos bajnokságot nyert szombaton, Mihalik Mariann pedig ezüstérmet szerzett Felnőtt3 kategóriában.

Nagyot mentek a forróságben a fiatalok is. A másnapi ranglistaversenyen a 2013-2014-es születésűek között a martfűi Jeneses Martin Thomas az élen végzett, Furcsa Marcell, a Jászberényi Triatlon SE színeiben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ugyanennek a korosztálynak a lányok közötti versenyében is martfűi elsőségnek örülhetünk, Gaál Rebeka révén. A férfiak szintén vasárnapi amatőr bajnokságában Csató Gergely révén egy tizenharmadik helyet szerzett a martűi klub.

Nagymúltú verseny a bajai, amit az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalon rendeztek meg

– mondta érdeklődésünkre a Balogh József, a Martfűi Úszó és Triatlon Klub elnöke.

A szombati OB-n mindenki hozta a tőle elvárhatót. A vasárnapi versenyen szintén remek eredményeket értek el a gyereket, maximálisat nyújtottak. A helyszín kiváló volt, viszont meg kellett küzdeni az időjárással, nem csak a déli futamok, de már a reggeliek is hőségben rajtoltak. Elismerés minden versenyzőnek, nem sokan csinálták volna utánuk.