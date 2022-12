Bőröndök bepakolva, stratégia megalkotva, a forma kiváló – így áll a Szolnoki Baglyok csapata. Ám a Kovács Tamara és Turai Krisztina alkotta Eb-győztes szolnoki páros sokáig annak ellenére sem örülhetett felhőtlenül, hogy sikeresen kvalifikáltak a december 8–13. között rendezendő World Masters tornára, amely egyben világbajnoki selejtező is. A viadalt ugyanis a hollandiai Assenben tartják, márpedig az elszálló utazási és szállásköltségek miatt nüansznyi esélyük maradt a részvételre.

A bőröndök végül nem maradnak odahaza. A csapat segítségére az az NHSZ Zounok sietett, amely éppen azon dolgozik, hogy erősítse társadalmi szerepvállalását. A cég elvállalta a csapat szponzorációját, így a lányok a napokban ott lehetnek a legjobbak között – ahol egyébként is helyük van.

– Hollandiába megyünk, a World Masters nevű versenyre, ami a WDF szervezetének a legnagyobb versenye – ismertette a keddi csapatbemutatón Kovács Tamara. A sportoló elmondta, régóta készültek erre a versenyre, hiszen a Covid miatt az elmúlt években elhalasztották. – Itt rendezik a világbajnoki kvalifikációt is, ahova jó esélyekkel megyünk. Nagyon várjuk, hogy tábla elé tudjunk állni – fogalmazott.

Hasonlóan látja ezt csapattársa, Turai Krisztina is.

– Megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot Hollandiában, és minél jobban teljesíteni. Erre edzünk már nagyon régóta. Ilyen kaliberű versenyen még nem voltam, talán az Európa-bajnokságon. Valamennyire izgatott vagyok, nekem ez az első ilyen versenyem – sorolta Turai.

– A világbajnoksághoz, Európa-bajnoksághoz mérten annyiban nehezebb ez a verseny, hogy nem korlátozzák az egy országból indítható versenyzők számát – magyarázta a Baglyok DC alelnöke. Kovács István – aki ifjúsági szövetségi kapitány is – ezt egy példával is szemléltette.

– Angliából – ahol hagyományosan erős a darts – például a legjobb nyolcvan játékos itt lesz. Egy vb-n, vagy Eb-n csak a válogatottak vehetnek részt, kettő, vagy négy fővel.

De a tizedik legjobb angol lehet, hogy a világ tizenkettedik legjobbja – mondta.

Az alelnök megköszönte az NHSZ támogatását, amely nélkül a lányok nem utazhattak volna.

– Ők az ifi korosztályban a világ legjobbjai közé tartoznak, viszont mint minden sport, ez is komoly költségekkel jár. Ha az NHSZ és a város nem áll az ügy mellé, akkor nem tudtunk volna elutazni. A támogatás konkrétan erre az egy versenyre szól, de remélem, hogy úgy szerepelnek a lányok, hogy akár hosszú távú együttműködés is születhet – fogalmazott.

– Az NHSZ társadalmi szerepvállalása az elmúlt években, évtizedekben is jelentős volt, de azokat az eseményeket is szeretnénk felkarolni, amelyek eddig kisebb figyelmet kaptak, ezt szeretnénk meghonosítani. Ilyen a dartssport is – mondta a tájékoztatón az NHSZ ügyvezető igazgatója. Lits László kiemelte, nagy örömmel fogják támogatni a csapatot. – Egyre nehezebb helyzetben van az ország, illetve a város is. Éppen ezért fontosak ezek az egymásra találások. Nagyon szurkolunk a szolnoki hölgyeknek, egyúttal a szolnoki dartssportnak is – tette hozzá.