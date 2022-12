Az Olajbányász legutóbbi, Körmend elleni, 106–55-re megnyert NB I.-es mérkőzésén a mezőny egyik legjobb teljesítményét Rudner Gábor mutatta fel. Az Olaj bedobójának távoli kísérletei rendre ültek, hét darab hárompontos dobásából öt süllyedt el a vendégek gyűrűjében, így 15 pontot tett bele a szolnokiak gálázásába. Ennek kapcsán kérdeztük a 24 éves játékost.

– Hogyan értékeli a Körmend elleni teljesítményét?

– Nagyon örülök neki, hogy kifizetődik a befektetett munka. Szerencsére volt már egy ilyen meccsem az idényben, az Atomerőmű ellen négyből négy jó triplám volt. Rajta leszek, hogy megmaradjon a formám.

– Milyennek ítéli eddig az őszi szezonját?

– Úgy látom, folyamatosan tudok fejlődni. A fiatalszabály miatt a találkozóink első félidejében kevesebb szerep hárul rám, inkább a meccsek második felében jut nekem több feladat. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnék fejlődni, és minél többet segíteni a csapatnak.

– Mit szól az Olaj eddigi szezonbeli teljesítményéhez?

– Azt gondolom, szerencsések vagyunk, mert eddig elkerültek minket a nagyobb sérülések, így bele tudtuk rakni az idénybe azt a munkát, amire csapatként szükség van, ezért fejlődni is tudtunk. Ez egyébként is az erősségünk: nagyon jó szemléletű játékosokból áll a keret, mindenki csapatban gondolkodik, a játékosok nem magukat akarják építeni, hanem a legjobb megoldásokat keresik. Mindenkit egy cél vezérel, a csapat győzelmét akarják elősegíteni. Ez azért fontos, mert nem minden együttesnél van így.

– Az alapszakaszban eddig nyújtottak alapján mire lehet képes az Olaj?

– Jelenleg a második helyen állunk, és egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük az alapszakaszt, már csak azért is, hogy később hazai pályán kezdhessük a meccseinket. Távlati cél ugyan, de mivel a kupában is címvédők vagyunk, itt is szeretnénk ismételni. Minden meccset rangadónak fogunk fel. Az összes ellenfelünknek megvan a maga erőssége, minket pedig motivál, hogy miként tudjuk hatástalanítani az ellenfél fegyverét.