NB III., Keleti csoport

Sényő FC–Karcagi SE 1–1 (0–1)

Sényő, 300 néző, vezette: Szabó Péter (Vilmányi S., Kovács Z.)

Karcag: Fedinisinec–Pap, Éles, Ballók (Gyönyörű, 90.), Tóth G.–Szabó L. (Szentannai, 90.), Virág, Juhász M. (Kovács D., 76.), Nagy Z.–Giuliano (Nikics, 57.), Laczkó M. (Nagy N., 57.) Edző: Igor Bogdanovics.

Gólszerzők: Vámos (55.), ill. Laczkó (10.)

Kiállítva: Bogdanovics (90+3.)

A rossz talajú pályán az első félidőt meddő hazai fölény jellemezte. Ennek ellenére a Karcag már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést, amikor egy jobboldali beadásra a hazaiak kapusa későn mozdult, Laczkó pedig kihasználta hibáját. A második félidőben hamar egalizált a Sényő, ezután viszont a Karcag két esetben is ziccert hibázott. A játékrész hajrája inkább a vendégeké volt, bár egy hazai helyzet is adódott, amit azonban Fedinisinec hatástalanított. A játékvezető határozatlansága miatt eldurvult a játék, a csapatok sokkal inkább egymással foglalkoztak, mint a labdával, Igor Bogdanovics edzőt ki is állította a sípmester.

Igor Bogdanovics: – Nem foglalkozom a játékvezetők ténykedésével. A mérkőzés képe és a helyzetek alapján meg kellett volna nyernünk a találkozót.