Pocsaj messze van Szolnoktól. A Debrecentől 40 kilométerre fekvő faluról két óra alatt lehet elautózni a jászkunsági megyeszékhelyre, így a pocsaji gyerekeknek negyed hétkor már úton kellett lenniük múlt vasárnap, hogy odaérjenek a Felzárkózó települések országos labdarúgó-bajnokságának aznap délelőtt kezdődő regionális, U13-as és U15-ös selejtezőjére, a Tiszaligetbe.

De Pocsaj másképp is messze van Szolnoktól.

A hajdúsági faluban sok a nehéz sorsú ember, a Szolnokra érkező csapatban három gyereket leszámítva mindenki szegregátumból származik, többek is nyolcad-kilenced magukkal élnek egy fedél alatt.

A labdáért viszont – mint testnevelőik mondták – „majd’ megőrülnek”. És valóban: a 12 éves fiúk szombaton még a megyei U13-as bajnokságban nyertek 9–1-re a Báránd ellen, másnap már a Tisza-parti műfüvesen rúgták a bőrt, fürge lábacskáik nyomán csakúgy szállt a granulátum.

A Pocsajhoz hasonló települések életében meghatározó közösségszervező ereje van a focinak. Ezt felismerve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat immár harmadszor szervezte meg az országos tornát, amelynek szolnoki selejtezőjére a térség felzárkózásra váró településeinek 19 csapata száznál is több résztvevővel nevezett – a Jászkunságból Tiszabő és Tiszabura fiataljai játszottak az egész nap, négy pályán párhuzamosan zajló viadalon.

– Büszkék vagyunk arra, hogy idáig jutottunk, hiszen egy nagy országos program része ez a torna – jelentette ki a selejtező megnyitóján a Máltai Sportegyesület elnöke. Kiss Dávid hangsúlyozta, a csapatok nemcsak a szervezetet, de a településüket is képviselik, ehhez mérten pedig a fair play fontosságára is felhívta a figyelmet. Utóbbit emelte ki megnyitójában dr. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főispán is. Mint mondta, köszönettel tartozunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, hiszen a sport a tisztességes küzdelemre tanít, ami remek emberformáló erő.

Ami másnak természetes, az nekik még csak álom: profi környezetben focizni

Fotó: Kiss János

– Nagy öröm, hogy váro­sunk adhat otthont a selejtezőnek. Szolnok mindig is nyitott volt a felzárkózást segítő programokra. A csapatsport szerepe különösen fontos: az együttműködés, egymásra figyelés, tolerancia készségeit fejleszti – mondta a vármegyeszékhely képviseletében Töreki András önkormányzati képviselő. Hozzátette: Szolnok sportváros, a Tiszaliget több sportágnak is otthont ad, a városnak sportiskolája is van, ahol sok száz gyerek mozoghat.

A programban részt vevő fia­talok éltek is a lehetőséggel, hogy olyan körülmények között játszhattak, amelyek lakhelyükön nem adatnak meg. Jó hangulatú, a korcsoportokhoz mérten színvonalas mérkőzéseket vívtak, amelyeknek a tétje az országos döntőbe jutás is volt. Az U12-esek bajnokságát végül a szabolcsi Nagyecsed nyerte, másodikként a Pocsaj, harmadik helyen a Monor végzett. Az U15-ösök tornáján a Tarnabod diadalmaskodott, az ezüstérmet a tiszaburaiak nyerték, a dobogó harmadik fokára a Kömlő csapata állhatott fel.