Hatalmas a tétje a ma 18 órakor a Tiszaligetben kezdődő Szolnoki Olajbányász–Körmend találkozónak. Korábban írtuk, a Körmend múlt szombaton kiegyenlített a két csapat harmadik győzelméig tartó playoff-negyeddöntőjében, a szolnokiak ráadásul gyenge játékkal hozakodtak elő a Rába-parton. Így ha a Körmend Szolnokon is nyerne, hazai pályán harcolhatná ki az elődöntőt.

Az Olajbányász részéről azonban joggal bízhatnak abban, a csapat kétszer egymás után nem botlik. Gasper Potocnik, az Olajbányász vezetőedzője is arról szólt a kudarcos körmendi túra után, hogy Szolnokon javítani szeretnének. Erre már csak azért is nagy az esélyük, mert a szezonban mindössze egyszer, a Kecskemét ellen veszítettek a Ligetben, 64–70, a Körmend elleni idénybeli mérlegük pedig a legutóbbi vereség dacára is 3–1, az Olaj javára.

– Az előző mérkőzés az intenzitáson ment el, de megígérhetem, hogy az otthoni környezetben feltüzelve lépünk pályára, és abban is biztos vagyok, hogy a közönség nagy energiát ad majd nekünk a győzelem megszerzéséhez – mondta a mérkőzés előtt Auston Barnes, a csapat játékosa. Az amerikai légiós a klub hivatalos csatornáján szólva azt emelte ki, figyelniük kell a tranzíciós játékra, jól kell járatniuk a labdát és jó döntéseket kell hozniuk. – A védekezésben a keménység fontos lesz. Nem engedhetjük, hogy hátvédjeik befussanak a gyűrűhöz és könnyű kosarakat szerezzenek – emelte ki Barnes.

A Szolnoki Olajbányász-Körmend párharc állása: 1–1.

Korábbi mérkőzések: 1. meccs: Olaj–Körmend 89–76, 2. meccs: Körmend–Olaj 91–71.

Negyeddöntős párharcok: Falco KC–DEAC 2–0, Alba Fehérvár–Kecskemét 2–0, ZTE KK–Sopron KC 2–0.