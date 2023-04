Eddig minden a hazai csapatokról szólt a Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend magyar bajnoki rájátszás negyeddöntőjében, hiszen az éppen otthon pályára lépő játszi könnyedséggel verte meg a vendégegyüttest.

Az Olajbányász viszont azzal a szándékkal utazik a Rába partjára a pénteken 18 órakor kezdődő negyedik mérkőzésre, hogy megtörje a vendégeskedők rossz sorozatát, és kivívja a továbbjutást az elődöntőbe az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.

Szükséges is az igyekezet Gasper Potocnik alakulata részéről. A negyeddöntős csapatok közül ketten – a Falco és az Alba – már kedden pontot tettek a párharcukra. Ahhoz, hogy pénteken a Tisza-partiak is csatlakozhassanak hozzájuk, leginkább arra lenne szükség, hogy a hazai parketten többször is felmutatott, lendületes játékukat idegenben is képesek legyenek megvalósítani.

Rájátszás, negyeddöntők, 4. mérkőzések: Péntek: Körmend–Szolnoki Olajbányász, 18.00. Szombat: Sopron KC–ZTE KK, 18.00.

A negyeddöntők állása: Szolnoki Olajbányász–Körmend (2–1), Falco KC–DEAC 3–0 (továbbjutott: Falco KC), Alba Fehérvár–Kecskemét 3–0 (továbbjutott: Alba Fehérvár), ZTE KK–Sopron KC (2–1).