Monor–Szolnoki MÁV FC 1–1 (1–0)

Monor, 200 néző, vezette: Drabon Barnabás (Molnár I., Hegedűs P.)

Gólszerzők: Juhász Zs. (13.), ill. Tömösvári (83.)

Szolnok: Csáki – Kópis, Kis B., SZABÓ R., Antal – TISZA, Lengyel (Pinto 46.), Pelles (Iván M. 73.) – ROKSZIN, Kalmár (Barna V. 46.), TÖMÖSVÁRI. Edző: Horváth Csaba.

Az első félidőben a szél támogatását is élvező hazaiak jobban futballoztak ellenfelüknél, és egy pontrúgás után a vezetést is megszerezték. A taktikusan és szervezetten játszó Monor alig hagyta labdába rúgni ebben a játékrészben a Tisza-parti együttest, de fölénye több gólban már nem mutatkozott meg. Szünet után fenekestül fordultak meg az erőviszonyok, innentől a Szolnok diktálta a tempót, némiképp a beálló cserejátékosainak is köszönhetően. Több helyzetük volt már ebben az etapban, mint a hazaiaknak és kis szerencsével könnyen a maguk javára is fordíthatták volna a mérkőzést. Az ellentétes félidőket hozó találkozón igazságos pontosztozkodás született.

Horváth Csaba: – A mezőny egyik legszervezettebb csapata ellen játszottunk és összességében elégedettek vagyunk az elért egy ponttal.