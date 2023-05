– Sajnálom, hogy csak egy meccset játszhattunk hazai pályán, mivel az egyik ellenfelünk nem jött el. Dinamikus, jó találkozót vívtunk a Fegyvernekkel, sok helyzetet alakítottunk ki, ám ki is hagytuk őket – értékelte a bajnoki aranyat eredményező fordulót a tószegiek szakvezetője. Kiss Balázs kiemelte, igazságos a pontosztozkodás, a Fegyvernek harcban áll a második helyért, így nekik is fontos volt a találkozó.

A ponthullajtás persze mit sem von le a Tószeg érdemeiből. Hiszen az addigi 14 összecsapásuk után tízszer győztesen hagyták el a pályát, mellette három döntetlent és egy vereséget könyvelhettek el. Eddigi találkozóikon 26-szor mattolták az ellenfelet, cserébe mindössze öt gólt kaptak. Az eredmények pedig nem ingyen hullottak az égből.

– Mostanra beérett az évek óta tartó folyamatos munka gyümölcse. Jól látható a fejlődő tendencia a csapat teljesítményében, hiszen két éve a harmadik, tavaly a második helyen végeztünk a bajnokságban, most pedig nyertünk. Jövőre nem is lehet más célunk, mint megvédeni a címünket – összegzett Kiss Balázs. Ez – mint mondta – nem lesz egyszerű feladat, de kitartással és alázatos munkával sikerülhet. Az edző szólt arról is, az egyesület számára is fontos diadalt arattak, hiszen az nem csak a lányok, de a klubnál dolgozó valamennyi ember munkáját dicséri.

Az öröm ráadásul dupla, hiszen a Tószeg, néhány évvel ezelőtti, U16-os serdülő bajnoki címe után most először ért révbe, ráadásul felnőtt ligában.

Eredmények, 8. forduló: Jászfényszaru–Karcag 3–2, Fegyvernek–Abádszalók 1–1, Karcag–Farmos 0–0, Abádszalók–Jászfényszaru 3–1, Tószeg–Fegyvernek 0–0.

A bajnokság állása: 1. Tószeg 15 meccs/34 pont (már bajnok), 2. Fegyvernek 16/24, 3. Szolnoki MÁV Up 14/23, 4. Abádszalók 16/23, 5. Karcag 16/23, 6. Farmos 15/18, 7. Jászfényszaru 16/4.

A 9. forduló párosításai: május 21., vasárnap: Szolnoki MÁV Up–Abádszalók, 10.00, Jászfényszaru–Fegyvernek, Tószeg–Karcag, 11.00, Fegyvernek–Farmos, Abádszalók–Tószeg, 12.00, Karcag–Szolnoki MÁV Up, Farmos–Jászfényszaru, 13.00.