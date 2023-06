Múlt szerdától ráhangoló edzésekkel kezdte meg a július végén kezdődő bajnokságra való felkészülését a Facultas-Tiszafüredi VSE NB III-as csapata, az igazi munka csak jövő héten kezdődik. Az elmúlt idényt tizenhatodik helyen záró, hektikus teljesítményt nyújtó klubnál sok változás várható a nyári átigazolási időszakban, hiszen többen – köztük kulcsjátékosok is – veszik a kalapjukat és máshol próbálnak szerencsét.

Érzékeny veszteség lehet Kalóz Ádám távozása, aki ugyan sokat bajlódott sérüléssel, ám amikor játszott, vezére volt csapatának. Ő a megyei első osztályban szereplő Füzesabonyba teszi át székhelyet, a legutóbb tizenkét gólig jutó, és ezzel házi gólkirállyá avanzsáló Skulka Botond pedig a tengeren túl irányába kacsintgat. Rajtuk kívül Tomola Patrik, Kertész Tamás, Karika Róbert, Pataki Zsolt, a cserekapus Tomori Zoltán és Pintér Viktor is a távozás mellett döntött, utóbbi minden bizonnyal az újonc Martfűhöz igazol. Helyükre természetesen vannak jelöltek, akiket a jövő szerdától kezdődő edző mérkőzéseken tesztel majd a szakvezetés. Igyekeznek alaposan körülnézni, hiszen a tavaszi visszaesés egyik okaként a nem igazán sikeres téli átigazolási időszakot nevezte meg Dorcsák Zoltán edző, amikor is az akkori távozókat nem sikerült megfelelő minőségben pótolni. Ahhoz, hogy ez most ne következzen be, alapos mustra szükséges, kérdés, lesz e elegendő ideje, és jelöltje erre a rendelkezésére álló öt hét alatt a klub vezetésének.

Mindenesetre szerdán egy lépéssel akár közelebb kerülhetnek majd a végső döntéshez, hiszen a Karcagot látja vendégül az együttes, jövő szombaton pedig a Szeged-Csanád második csapata lesz az ellenfél, szintén hazai pályán. Addig is folynak tovább a tárgyalások a lehetséges jelöltekkel és árgus szemekkel figyelik az átigazolási piacot. Egyelőre annyi biztos, a jászberényi, korábban a Videoton együttesénél is megforduló Sándor Bence az új idényt már füredi mezben kezdi.

Érdekes lehet az is, hogy a harmadosztály jövő szezonbeli négy csoportjából melyikbe kerül majd a Tiszafüred, erre a kérdésre néhány napon belül pont kerülhet.