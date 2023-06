Nagy versenyre készül Szolnok, és ezt bárki láthatta, aki pénteken, egy nappal a városban rendezendő felnőtt, U23 és U20 összetett magyar bajnokság előtt kilátogatott a versenynek helyt adó Véső úti pályára. A fű frissen nyírva, az ugrógödrök elboronált homokja mellett már kikészítve a gereblyék, a vadiúj lécek, és a gátak is felsorakozva várják a szombati rajtot.

Mint korábban írtuk, a honi szövetség Budapestről Szolnokra helyezte át a magyar többpróbázók országos bajnokságát, így átadása óta először lesz helyszíne a szolnoki rekortán hazai szinten is kiemelt fontosságú viadalnak. A jászkunsági vármegyeszékhelyen ugyan nem példa nélküli, hogy egy sportág fellegvárát adja, hiszen például evezésben, vagy a kajak-kenuban eddig is a legkedveltebb hazai (és nemzetközi) edző- valamint versenyközpont létesült Szolnokon. Atlétikában ugyan nem tart itt a város, ám az első lépést most hétvégén teheti meg.

A versenyhez szükséges kellékek mellé viszont volt még pár európai zászlót is kikészítettek a szervezők. Egész pontosan a holland, a szerb és a horvát zászlót. Mint a szervező Szolnoki Sportcentrumtól megtudtuk, minderre azért volt szükség, mert néhány nappal a június 17-18-ai verseny előtt külföldiek is beneveztek a magyar bajnokságra. Ez elsőre furcsán hangzik, de nem szokatlan az atlétikában, a maratonisták idei magyar bajnokságát például a bécsi nemzetközi nagydíj keretein belül tartották meg. A külföldi többpróbázók pedig a közelgő budapesti világbajnokság miatt választották a szolnoki versenyt, hiszen jó pár többpróbázó megindította a hajrát a vb-indulásra feljogosító pontszámok teljesítéséért, amelyre a szolnoki verseny is megfelelő.

Ami a hazai versenyzőket illeti, a magyar bajnoki címért idén is harcba száll Tóth Zsombor és Palicsek Botond, akik 2022-ben is nagy csatát vívtak az első helyért, végül előbbi vált a tavalyi esztendő legjobb magyar tízpróbázójává. Az ob legnagyobb sztárja Krizsán Xénia lehet. A fedett pályás Európa-bajnoki bronzérmes, a tokiói olimpián 13. helyen végző többpróbázó abszolút favorit a női mezőnyben – feltéve, ha sikerül végigmennie mind a hét női számon, amelyet a 2022-es, Pápán rendezett ob-n például nem sikerült megtennie.

Nem marad a közönség szűken vett hazai versenyzők híján sem. Az előzetes rajtlistán a Szolnoki MÁV SE két fiatal versenyzője is szerepel. Tízpróbában Szabó Dániel, hétpróbában Keszthelyi Luca képviseli a szolnoki színeket.

A Felnőtt, U23 és U20 Összetett Atlétikai Magyar Bajnokság várható időrendje:

1. nap, 2023. 06. 17., szombat

13.30 100 m férfi tízpróba U20

13.45 100 m férfi tízpróba U23, felnőtt

14.00 100 m gát női hétpróba U20, U23, felnőtt 83,8cm; 13,00-8,50-10,50

14.30 Távolugrás férfi tízpróba U20, U23, felnőtt

15.00 Magasugrás női hétpróba U20, U23, felnőtt

15.45 Súlylökés férfi tízpróba U20 6 kg

16.30 Súlylökés férfi tízpróba U23, felnőtt 7,26 kg

17.30 Súlylökés női hétpróba U20, U23, felnőtt 4 kg

17.30 Magasugrás férfi tízpróba U20, U23, felnőtt

18.45 200 m női hétpróba U20, U23, felnőtt

19.45 400 m férfi tízpróba U20

20.00 400 m férfi tízpróba U23, felnőtt

2. nap, 2023. 06. 18., vasárnap

13.00 110 m gát férfi tízpróba U20 99,1cm; 13,72-9,14-14,02

13.30 110 m gát férfi tízpróba U23, felnőtt 106,7cm; 13,72-9,14-14,02

13.45 Diszkoszvetés férfi tízpróba U20 1,75 kg

14.30 Diszkoszvetés férfi tízpróba U23, felnőtt 2 kg

14.45 Távolugrás női hétpróba U20, U23, felnőtt

15.30 Rúdugrás férfi tízpróba U20, U23, felnőtt

16.15 Gerelyhajítás női hétpróba U20, U23, felnőtt 600 gr

18.15 800 m női hétpróba U20, U23, felnőtt

18.30 Gerelyhajítás - 1. csop. férfi tízpróba U20, U23, felnőtt 800 gr

19.15 Gerelyhajítás - 2. csop. férfi tízpróba U20, U23, felnőtt 800 gr

20.00 1500 m férfi tízpróba U20

20.15 1500 m férfi tízpróba U23, felnőtt