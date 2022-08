Halifax, München, Szolnok. Ezen az útvonalon közlekedtek mostanság a legjobb magyar kajak-kenusok. Míg a kanadai városban augusztus elején világbajnokságon mérték össze erejüket legjobbjaink a nemzetközi mezőnnyel, addig a bajor fővárosban múlt héten már a kontinensbajnokságon versenyeztek – mit versenyeztek, parádéztak: kilenc arany mellé négy ezüst-, és négy bronzérmet szereztek. Ám ezzel még nincs vége: augusztus 24. és 26. között megyeszékhelyünkön szállnak vízre a magyar bajnoki címekért.

Noha több neves hiányzója is akad az idei ob-nak, panaszra igazán nincs ok. Több számban is rajthoz állt Magyarország – és a világ – jelenlegi kajakkirálya. Tokió olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint régi-új világ-, és Európa-bajnokként érkezett Szolnokra, bár a „király” ezúttal nem indult a királyszámban (K–1 1000 méter), amit a távollétében szerdán Noé Bálint nyert. Indult viszont 500 méteren egyesben, kettesben és négyesben is. Szólóban nyerte is az ob-t, míg kettesben harmadik, négyesben negyedik lett. Utóbbiban épp Gál Péter és társai szorították le a pódiumról.

Az a Gál Péter, aki a magyar kajak-kenu sport egyik fellegvárának számító Holt-Tiszán zárja le aktív pályafutását.

Az ob után visszavonuló Eb-ezüstérmes szolnoki kajakos hazai közönség előtt, bajnoki címmel búcsúzik, ez már biztos, mivel az ezer méter négyes szerdai döntőjében Noé Bálinttal, Béke Kornéllal és Noé Zsomborral együtt nyert.

Egyesben pedig csak Noé Bálint és Szendy Márk bizonyult jobbnak nála. Gál csütörtökön a már említett K–4 500-on másodikként végzett, egyéniben és kettesben pedig negyedikként. Pénteken 200 méteren négyesben, 5000 méteren egyesben indul.

Legendák is vízre szálltak a Holt-Tiszán. Például Kammerer Zoltán, aki Erdélyi Tamással párban nyert szerdán K–2 1000 méteren. A 44 éves, háromszoros olimpiai és világbajnok kajakozóról sok mindent lehetne írni, most csak annyit: először 1997-ben nyert világbajnokságot. Kopasz Bálint abban az évben született.

De nemcsak a vízen nyílként száguldó hajók látványáért és a világsztárok miatt volt érdemes kilátogatni a holt-tiszai vízisporttelepre. Az ob ugyanis egészen különleges atmoszférát áraszt. Miközben a futamban érintettek épp melegítettek, vagy nyújtottak, addig a pihenőidejüket töltő sportolók hol rollereztek, hol kutyájukkal játszadoztak, vagy csak szunyókáltak az árnyas fák alatt.

Noha versenyezni jöttek, mindenki vidám, belefért a viccelődés, beszélgetés a szurkolókkal. Kicsit olyanok, mint egy óriási, egészségtől duzzadó család.

Jöttek is érdeklődők sokfelől. A budapesti Lázár és Patziger család például közösen, három gyerekkel érkezett Szolnokra. A gyerekek ugyanis a margitszigeti Építőkben kajakoznak, csakhogy a Duna túl nagy hullámokat vet arrafelé, így az volt a kívánságuk, hogy a nyáron rendes pályán – ha lehet, versenypályán – evezhessenek. Óhajuk teljesült: sátrazással egybekötve nézhették példaképeiket.

– Kiváló a helyszín, a gyerekek nagyon örülnek, hiszen itt lehetnek olimpikonok, bajnokok között – mondta Patziger Katalin. – Rengeteg jó tanácsot kapnak a sporttal kapcsolatban is, és motiválja őket a közeg. Alig várják, hogy reggel kilépjenek, és persze hogy a versenyek után ők is vízre szállhassanak. Begyűjtötték már az aláírásokat is a sportolóktól.

És ha már család: Kopasz Péter épp egy padon ülve várta, hogy világklasszis fia befusson a K–2 500-as előfutamon. Közben kiskamaszok gyűltek köré – mint törzsfőnök köré – hallgatni történeteit, no meg elcsípni egy-egy érdekességet fiával kapcsolatban. Mi sem tudtunk ellenállni, be is álltunk az érdeklődők közé, hogy megtudjuk, mi motiválta Kopasz Bálintot, amikor ő maga volt sihederkorú.

A legfontosabb, hogy ez számára nem volt kényszer. Gyerekként is szívesen edzett, örömét lelte a sportban

– mesélte Kopasz Péter. – Nemcsak edzeni járt szívesen, hanem felmérőkre is. Például amikor még kisgyerek volt, Győrben reggel kilenckor erőnléti felmérőt tartott a kajak-kenu szövetség. Mi Algyőről 3-4 óra körül elindultunk, mert Bálint indulni szeretett volna. Végül nyert is. Az egy évvel idősebbek között. Tudja, mi az a Nagy Hideg-hegy futás?

Hét és fél kilométeres futóverseny hegymenetben, amit a szövetség rendez évente. Bálint háromszor nyerte meg, volt, hogy korosztályában, volt, hogy abszolút győztesként. Ezért nem járt díjazás, de szerette csinálni. Ez a lényeg. És mivel mindig is ebben éltünk, ez természetes is volt.

Azért rákérdeztünk, mi várható a 2015 óta folyamatosan a legjobbak között teljesítő Bálinttól a jövőben. A válasz némileg meglepő.

– Nyilvánvalóan motivált, szeretne még olimpiát nyerni, ez nem is kérdés. Az eddigi sikereiben nagy szerepe volt, hogy fegyelmezetten, szerényen, az edzői utasításokat elfogadva dolgozott. Így már hosszabb ideje ott van az élvonalban. Én viszont amondó vagyok, hogy Bálint későn érő típus. Azt hiszem, fog még fejlődni.

És az 1000 métert most miért hagyta ki?

– Kell a változatosság – mondta nevetve. – Komolyra fordítva: ez a harmadik nagy verseny néhány héten belül. Ez fárasztó, mindenkinek.