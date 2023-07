Mint írtuk, térségünk csapata, a Ceglédi KE a közelmúltban a horvát Veljko Dragasevics, Dominik Herendics, valamint Orgona Gergő mellett az ex-jászberényi Olasz Ádám szerződtetését is bejelentette a közelmúltban.

A CKE a napokban újabb érkezőről, valamint és maradókról adott hírt. Továbbra is Siska János a csapat vezetőedzője, és Cegléden marad Velkey János is. Jászberényből a pestiekhez teszi át székhelyét Földi Sándor, aki szakmai igazgatóként dolgozik majd. Távozik viszont a csapattól Tóth Bence, Kalassai Martin, továbbá a horvát Sedin Karavdics is.