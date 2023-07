Bekerült a korosztályos 3x3-as magyar válogatott Eb-selejtezőire készülő szűk keretébe Német Ákos, a Lehet Kosársuli játékosa. A magyar fiatalok augusztus 4-e és 6-a között vívják meg kvalifikációs küzdelmeiket a kontinensbajnokságra. Addig is három edzőtábor vár rájuk, amelyeken a jászberényi tehetség is ott lesz.

– Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a magyar válogatott tagja lehetek. Nagyon nagy öröm számomra, de azt is tudom, hogy rengeteg munkám van benne, hogy most itt tartok – nyilatkozta a Jászberényi KSE hivatalos közösségi oldalán Német Ákos. – Egy elég komoly felkészülésen megyünk keresztül, most Zágrábba utazunk egy tornára, ahol a legjobb eredményt próbáljuk elérni. Keményen dolgozunk azért, hogy a közelgő Európa-bajnoki-selejtezőn a lehető legjobb eredményt érjük el és kiharcoljuk a tornán való részvételt – fogalmazott a játékos.