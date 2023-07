Péntek óta sintókapu (is) őrzi Shihan Furkó Kálmán emlékét a róla elnevezett szolnoki emlékparkban. Az öt méter magas japán kaput egykori tanítványai, tisztelői állították a 2021-ben elhunyt nyolcdanos karatemester, a kjokusin irányzat hazai megteremtőjének szolnoki dódzsója elé, újabb mementót adva a jövendőnek az egykori ezredesről, karatemesterről.

Furkó Kálmán életművét persze nem köztéri alkotásokban mérik.

Hogy ki is volt ő, jól kifejeződik abban, hogy idén is százak jöttek a világ minden tájáról Szolnokra szombaton, az általa alapított, immár 38-adszor megrendezett Szolnok Kupára. A viadal egyben nyílt világkupa is volt, amely tavaly óta a Shihan nevét viselő emléktorna is.

A kupára összegyűlt nemzetközi forgatagból is kitűnt az az afrikai népviseletbe öltözött férfi, akinek a mellkasán két kitűző díszelgett: egy Dél-Afrika zászlajával, egy Furkó Kálmán arcképével. Mint kiderült, a férfi hazája szövetségének képviseletében érkezett Szolnokra, lapunknak pedig úgy vélekedett, remekül megszervezték a versenyt, dolgozik is azon, hogy jövőre minél több afrikai ország részt vegyen a Szolnok Kupán.

Nagyon tiszteljük a Shihan emlékét. Ugyan személyesen nem találkozhattunk, de kapcsolatban álltunk. Nagyon sokat tett a sportágért, ezért tartottam fontosnak, hogy itt legyünk

– fejtette ki, példázva újfent, mit jelent Furkó Kálmán neve.

Ami a konkrét mezőnyt illeti: 3 kontinens 20 országa jött Szolnokra. A rendező Magyarország és a már említett afrikai nemzet mellett Nepál, Zambia, Románia, Szerbia, Görögország, Horvátország, Spanyolország, Afganisztán, Srí Lanka, Üzbegisztán, Ukrajna, Szlovákia, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Pakisztán, Irán és India harcosai léptek tatamira szombaton.

A városi sportcsarnokban felállított küzdőtérre öt tatamit rendeztek be. Ezekre szükség is volt, hiszen a gyermekektől a szeniorokig terjedt a viadal korcsoportjainak besorolása, összesen 437-en léptek küzdőtérre.

A versenyt hagyományos sintó szertartással nyitották meg. Miután a harci dob elhallgatott, és az eltávozott harcosok szelleme is megszólíttatott, immár végképp a versenyzőké volt a terep. A küzdelmek egész nap folyamatosan zajlottak, a karatékák pedig szemük sarkából mindig láthatták esetleges sikerük jutalmát: a bejáratnál nagy halomban felsorakoztatott serlegeket (a rendezők igencsak megadták a módját, ritkán látni ennyi, és ekkora kupákból álló kollekciót).

Az eltávozott harcosok szellemét is megszólították a 2023-as Szolnok Kupán

Fotó: Kiss János

Amely trófeákból vármegyénk csapata, a Yakuzák SE és az Y Akadémia vihette haza a legtöbbet. A jászberényi egyesület pazar napot fogott ki, 13 versenyzőjükből tízen dobogón zártak. Nem talált legyőzőre Notheisz Janka, Kerekes Réka, Szőke Zalán, Móczó Milán, Tugyi Róbert, másodikként végzett Bagó Balázs, harmadik helyet pedig Szarvas Boglárka, Domos Gréta, Bagyinszki Máté és Ferenczi Attila szerzett.

Ez ugyebár öt első, négy második és egy harmadik hely volt részükről, amellyel a legeredményesebb klubként zárták a Szolnok Kupát.

Nem is meglepetés, hogy Agócs Tibor klubvezető elégedetten beszélt teljesítményükről.

– Nagyon jól szerepeltünk, az utánpótlástól a szeniorokig letettük a névjegyünket. Mindezt annak ellenére, hogy erősebb mezőny jött össze, mint tavaly. Kiemelkedőt nyújtott Notheisz Janka, aki négy győzelemmel nyert bajnoki címet, valamint a teljesen kezdőként induló Szőke Zalán, aki öt győztes küzdelemmel lett első, illetve a szeniorok között Tugyi Róbert is ipponokkal szerezve győzött. Köszönet jár a rendezőknek is, akik ilyen rangos versenyt hoztak össze megyénkben – összegzett Agócs Tibor.