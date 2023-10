– Szoros mérkőzést játszottunk, de erre is számítottunk. A stratégiánk része – és erre is tanítom a játékosaimat –, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődjünk – fejtette ki véleményét Miodrag Rajkovics, az Olajbányász vezetőedzője, csapata szombati, Sopron elleni győzelmét követően. – Mivel több játékosunk is hiányzott a rotációból, mindenképpen kemény meccset vártunk. Remélem, a sérültjeink mihamarabb visszatérnek, de a csapat jól reagált a helyzetre, a játékosok segítették egymást. Emiatt is találtuk meg az utat a győzelemhez – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Rajkovics.

– Büszkék vagyunk a csapatunkra, hogy a hiányzóink ellenére harcosan játszottunk. Partiban voltunk a Sopronnal, és helyenként irányítottuk is a találkozót – értékelte a találkozót az Olaj csapatkapitánya. Pallai Tamás szerint hatalmasat küzdöttek, ezért megérdemelten nyertek.

– Remélem, tovább tudjuk építeni a győzelmi sorozatunkat. Most kettőnél járunk, ilyen kezdésben reménykedtünk a szezon előtt. Reméljük, nem állunk meg itt – mondta Pallai. Hozzátette, sokat léptek előre az első mérkőzéshez képest, és ha meccsről meccsre ennyit tudnak fejlődni, akkor számolni kell velük a szezon végén.