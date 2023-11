Hogy két jó, ráadásul jó formában lévő csapat találkozott csütörtökön, Szegeden, az NB I.-es alapszakasz hetedik fordulójában, az az első negyedben világossá vált. Nagy iramban, élvezetes játékkal kezdtek az együttesek, az első pihenőig a szolnokiak jutottak előnyhöz, 23–26, elsősorban a meccs e szakaszában 11 pontig jutó Dustin Thomas, a hét pontot szerző James Eads, és a hatot jegyző Pongó Máté révén.

Nagy kérdése volt a találkozónak, hogy a Szolnok meg tudja-e állítani a másik oldal ászainak, a Woolridge, Locke, Lake triónak a nyargalását. Ez – bár mindent megtettek a piros-feketék – nem igazán sikerült, az amerikaiak most is repítették a Szedeákot, és Bognár Kristóf, valamint a szolnoki nevelésű Zsíros Péter is jó napot fogott ki.

Miodrag Rajkovics, az Olaj vezetőedzője ezúttal a második negyedre „tartalékolta” Lukács Norbertet. Aki viszont nem tartalékolt, két triplájával, és jó bemozgásaiból szerzett közelijeivel tartotta magát az Olaj, amely gárda vezetését a 19. percben törte meg a Szeged, 45–44.

Nagy elánnal vetette bele magát a folytatásba a hazai csapat, amely egy 11–2-vel – a mérkőzésen először – meglépett ellenfelétől, 59–48. Ha a szegediek lendülete nem lett volna elég, az Olaj még segített is nekik a palánk alatt eltékozolt labdákkal.

Hiába kért azonban időt többször Rajkovics, megtörni nem sikerült a Szedeákok. A Szolnok ellenben „bezuhant” a harmadik negyedben, így a záró játékrészben közel húszpontos hátrányból (76–58) kellett volna csodát tennie a piros-feketéknek.

Ugyan volt több pillanat is, amikor az Olajbányász lőtávolon belülre lopakodhatott volna, ám a fontos helyzetekben rendre hibáztak a szolnokiak. Mikor pedig a hajrában minden mindegy-alapon rohamozni kezdtek Pongóék, és elkezdték ledolgozni hátrányukat, már késő volt.

Az Olajbányász igazából a néhány perces kihagyást leszámítva jól játszott a találkozón, de a Szeged jobb volt. A vendéglátók hazai és légiós játékosai egyaránt legjobbjukat nyújtották, ahhoz pedig, hogy játékmesterük, az összes játékpercet a pályán töltő Ryan Woolridge tripla-duplát (20 pont, 10 assziszt, 16 lepattanó) hozott össze, nem is nagyon kell magyarázat.

Folytatás szolnoki részről november 17-én, amikor az Olaj az Oroszlányt fogadja.

SZTE-Szedeák–Szolnoki Olajbányász 93–86 (23–26, 24–20, 29–12, 17–28)

Szeged, vezette: Kapitány, Goda, Söjtöry.

Szedeák: WOOLRIDGE 20, BOGNÁR K. 14/3, LOCKE 22/6, Balogh Sz. LAKE 19/3. Csere: Laluska, Zsíros 8/6, Mayer, Cohill, Mucza 10/6, Bella, Mokánszki. Edző: Nikola Lazics.

Szolnok: Clay 10/6, Pallai, Eads 17/6, THOMAS 19/3, Révész 8. Csere: Arabo 2, PONGÓ 9/9, Kiss D., Sebők A., Horváth Á., Lukács N. 18/9, Rudner 3/3. Edző: Miodrag Rajkovics.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 4–5, 4. perc: 13–10, 6. perc: 15–14, 8. perc: 17–20, 12. perc: 27–27, 14. perc: 31–33, 16. perc: 38–40, 18. perc: 40–44, 22. perc: 52–48, 24. perc: 57–48, 26. perc: 61–53, 28. perc: 68–55, 32. perc: 78–62, 34. perc: 82–66, 36. perc: 86–73, 38. perc: 88–77.