Rákóczifalva–Lurkó Focimánia 2–0 (1–0)

Rákóczifalva, 150 néző. Vezette: Borók Dániel.

Rákóczifalva: Schumann – Katona A. (Méhesi, 55.), SZAKALI, Kecskés (Szokolai J., 84.), Major P. (Mihályi, 83.), Trecskó (Kocsis, 80.), LIPTÁK, Varga K., Telkes-Tóth, Győr, Fűzi (Hadad, 75.). Edző: Ruskó Zsolt.

Lurkó Focimánia: Sándor B. – Szász L., Török T. (Huri, 73.), Tóth J., PINTÉR R. (Bodnár Sz., 83.), Vörös (Alföldi, 46.), Nagy A., Balázs B., Kiss B. (Balogh S:, 84.), Juhász A. (Mihók, 60.), Csorba. Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Fűzi (18.), Lipták (72.).

A mély pálya rányomta bélyegét a mérkőzés színvonalára, de a hazaiak győzelme nem forgott veszélyben.

Ruskó Zsolt: – A mérkőzésnek úgy vágtunk neki, hogy csak a győzelemmel lehetünk elégedettek, ezt egy küzdelmes, „pusztulós” meccsen sikerült is megvalósítanunk.

Balázs Béla: – Jól kezdtük a mérkőzést, ennek ellenére mégis mi kaptuk a gólt. A találat utáni játékunk már nem ért egy pontot sem, így teljesen megérdemelten nyertünk.

Tudósított: Ruskó Zsolt

Tiszagyenda–Jászberény 1–6 (0–1)

Tiszagyenda, 100 néző. Vezette: Bán János.

Tiszagyenda: TASI – Schiff, Hevesi Tóth, BOROS B., Rézsó G., Katona L. (Tyukodi D.,54.), Bruna, Cseh B., Sipos D., RÉZSÓ ZS., Csík. Edző: Boros Tibor.

Jászberény: ECSEGI – PETRÁNYI, Nagy F., Fajkó, Palcsó, Nagy L. (Kispál, 46.), Káposztás (Gerevics, 80.), Pikó (Gattyán, 71.), Kövér (Sali, 64.), VARGA L., Szaka (Magyar, 71.). Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Schiff (79.), ill., Fajkó (25.), Varga L. (53., 88.), Ecsegi (58. – tizenegyesből), Schiff (60. – öngól), Sali (85.).

Még sosem találkozott egymással a Tiszagyenda és a Jászberény csapata, így történelmi mérkőzésen csaptak össze szombaton. Sportszerű küzdelemben végül a vendégcsapat győzedelmeskedett.

Boros Tibor: – Az első félidőben valamilyen szinten fel tudtuk venni a versenyt a sokat futó berényi csapattal szemben. A második játékrészben az erőnlét és a kispad hosszúsága egyértelműen az ellenfél javára döntötte el a mérkőzést.

Besenyi Gábor: – Magabiztos játékkal megérdemelt győzelmet arattunk a nagyon sportszerű és szimpatikus hazai csapat ellen. Sok sikert a Tiszagyendának a további mérkőzésekhez!

Tudósított: Tasi Krisztina

Tószeg–Kunszentmárton 2–0 (2–0)

Tószeg, 100 néző. Vezette: Simon Ádám.

Tószeg: Szabó B. – KOVÁCS T. (Szőke J., 73.), Strempel, PONGRÁCZ (Tóth Á., 88.), Gazdag (Tóth K., 68.), Aranyos (Majercsik, 84.), Balogh D., Kiss B., DOBOS D., Boldizsár M., DANKOVICS. Megbízott edző: Urbán-Szabó Viktor.

Kunszentmárton: Tóth L. – Moleri, Varga I., Gödő (Vincze, 46.), Molnár Zs., Polák (Magó, 73.), Csébi, Határ (Zsoldos, 66.), Szabados, Légrádi, Kardos. Edző: Sechna Gábor.

Gólszerzők: Gazdag (5.), Kovács T. (27.).

Alacsony színvonalú mérkőzést játszottak a csapatok, amely találkozón a hazaiak győzelme nem forgott veszélyben.

Urbán-Szabó Viktor, megbízott edző: – Az első félidőben kiváló játékkal magabiztos győzelmet arattunk.

Sechna Gábor: – Fontos mérkőzésen tompán, enerváltan kezdtünk. A folytatásban is sok hibával, a szezon leggyengébb játékát nyújtottuk, ami ennél is jobban fáj, hogy a hazai csapat jobban akarta a győzelmet. Most nagyon szégyelljük magunkat, de nem adjuk fel.

Tudósított: Smidéliusz Ernő

Jászfényszaru–Kunhegyes 6–0 (3–0)

Jászfényszaru, 100 néző. Vezette: Czékus Sándor.

Jászfényszaru: Kósa – Penczner (Vaszicsku, 55.), Kálmán L., Regdánszky (Lakatos M., 46.), Németh N. (Ludasi, 46.), BARANYI, LAKATOS D., Sóss (SZÍVÓS, 46.), Kurunczi (Benedek Z., 55.), SZANKU, DRÁVUCZ. Edző: Kemecsi László.

Kunhegyes: Csík – Házi N. (Kis A., 74.), Tyukodi R., Tyukodi A., Sztojka, Házi Cs., Kocsis T., Szentesi (Trencsényi, 77.), Csörögi, Burai, Balajti. Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Szanku (26., 28., 80.), Baranyi (35.), Lakatos D. (70.), Szívós (73.).

Nem sok ellenállást tanúsított a vendégcsapat, csak a végeredmény volt kérdéses, hogy mennyire használják ki a hazaiak a kínálkozó lehetőségeket az egyébként sportszerű és jó játékvezetéssel párosuló mérkőzésen.

Kemecsi László: – Alacsony színvonalú mérkőzésen hoztuk a kötelezőt, bár edzéseken élesebb meccseink vannak egymás között.

Rózsa István: – Mindkét félidő közepén kiütköztek a problémáink, gratulálok a hazaiaknak!

Tudósított: Kemecsi László

Tiszaföldvár–Kenderes 6–0 (2–0)

Tiszaföldvár, 120 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Tiszaföldvár: Jakab – Pápai, Borgulya, BÓDAI, Oláh Á., Lukovszky (Palatinusz, 75.), Antman (Budaházi, 66.), FEHÉR Zs., SZŐKE Á., Háda (Hajdú, 83.), BOZSÓ (Czakó, 72.). Edző: Sonkoly Lajos.

Kenderes: Nagy I. – SIPOS B., Baktai B., Farkas N., Ferenczi (Lakatos V., 61.), Sóskuti, LISZNYAI (Kardai, 79.), Balogh T. (Fekete Gy., 69.), Bodó, Fegyverneki, Dáné Sz. Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Bozsó (19., 21.), Oláh Á. (65.), Borgulya (71.), Palatinusz (82.), Szőke (90.).

A hazai csapat az első perctől kézben tartotta a mérkőzést, egymás után alakították ki a helyzeteket, és magabiztos győzelmet arattak.

Sonkoly Lajos: – Végig irányítottuk a mérkőzést, és a pálya nehézségei ellenére is számolatlan lehetőséget dolgoztunk ki a szimpatikus vendégcsapat ellen.

Csillag Sándor: – Ellentétes célokért küzd a két csapat, ettől függetlenül a gatya is tele volt. Túlságosan is tiszteltük a hazaiakat, akik teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Tudósított: Pápai Mihály

Jánoshida–Mezőtúr 0–3 (0–2)

Jánoshida, 100 néző. Vezette: Borók Dániel.

Jánoshida: Nagyistván – Nagy K., Pataki (Thallmayer, 76.), Hegedűs M., Sipos M., Kozák, Balla, Szokolai, Antal G. (Bezzeg, 9.), Veréb, Rimó­czi (Zombori, 67.). Edző: Antal Gábor.

Mezőtúr: Tőke (Nagy D., 81.) – Keő (Nagy S., 81.), VADÁSZ, Váradi (Bontovics, 69.), Pesti, SUSA, NAGY CS., Rentler (Ujlakány, 73.), KEMENCZÉS, Rácz R. (Szemes, 69.), PENTI. Edző: Erdősi Gyula.

Gólszerzők: Pesti (10.), Penti (43.), Nagy Cs. (51.).

Kiegyenlített mérkőzésen a helyzeteiket jól kihasználó vendégcsapat megérdemelten győzedelmeskedett.

Antal Gábor: – A mai csapatomnál is volt rosszabb…

Erdősi Gyula: – Nagy iramú mérkőzésen meggyőző játékkal hoztuk az idei utolsó vidéki meccsünket.

Tudósított: Antal Gábor

A vasárnapra kiírt Törökszentmiklós–Kisújszállás, valamint Szajol–Cserkeszőlő mér­kőzéseken a pálya nem volt játékra alkalmas állapotban, így ezek a találkozók elmaradtak.