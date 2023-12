Egy kis magyarázat az elejére: A footbag egy kis méretű babbal, homokkal vagy más anyaggal töltött labda, amit több egyéni, vagy csapatsportban használnak. Ezekben a sportokban a labda irányítása nagyrészt lábbal történik, egyes esetekben a test szinte bármely része – a karok kivételével – használható.

A krakkói viadal egyénivel indult, a hölgyek számára számára külön négy fős csoportot jelöltek ki, ahol a körmérkőzések után el is dőltek a helyezések. A francia Audrey Tumelin rutinos játékosként győzte le az újszászi lányokat, akik közül Farkas Lilla klubtársa, Kovács Evelin ellen 9:1-es hátrányból fordított és szerezte meg a győzelmet két játszmában az ezüstéremért zajló küzdelemben. Evelin tehát bronzéremmel zárt, míg Szaszkó Dorka a negyedik helyen végzett. A férfiak közül Tóth Gábor a kilencedik helyet szerezte meg az erős mezőnyben.

A folytatásban a párosoké volt a főszerep, ahol szintén a csoport- és főtáblás verseny során alakultak ki az eredmények. A mieink közül a hetedik helyen végző, Berkó Sándor–Tóth Gábor duó bizonyult a legeredményesebbek.

A záró napon a látványos és magas színvonalú freestyle produkciók után a vegyes párosok fináléját is hatalmas érdeklődés kísérte. A Farkas Lilla–Tóth Gábor kettős kellemes meglepetésre szoros, három játszmás mérkőzés során legyőzte a bajnokesélyes francia Audrey Tumelin és Grischa Tellenbach duót. A bronzérmet pedig a Szaszkó Dorka–Lukács Márton (Nagykanizsa) kettős könyvelhette el.

Az évzáron ismét a versenyszámok között szerepel, a kézenfogós páros

Fotó: Fehér János

Az esemény utolsó napján 2-Square versenyt rendeztek, ahol egy két egyenlő térfélre osztott 2x4 méter nagyságú téglalap alakú pályán a freestyle és szabadidős változattal rokon szabályok szerint rúgták egymásnak a labdát a játékosok, az egyéni bajnoksággal analóg módon. A magyar sikerek itt is folytatódtak, hiszen Tóth Gábor személyében avattak bajnokot. Második helyen végzett a lengyel főszervező, Michal Róg, akit Farkas Lilla követett a dobogó harmadik fokán. Berkó Sándor ötödik, Szaszkó Dorka pedig hatodik helyen zárta az Európa-bajnokság küzdelmeit.

Az esztendő utolsó napjaiban sem pihennek

Az újszásziak, mint minden esztendőben, így idén is az év utolsó napjaiban a rokon sportágak versenyeivel zárják az évet.

Csütörtökön 10 órától 15. alkalommal rendezik a háromlabda viadalt, amely asztaliteniszezéssel kezdődik, tollaslabdázással folytatódik, majd lábtoll-labdázással fejeződik be. Mindhárom sportágban egy-egy 21 pontos szettet játszanak a résztvevők. Aki több pontot gyűjt a három sportágban, az jut tovább a következő fordulóba. Az örök ranglistát Tóth Gábor vezeti hét győzelemmel, Herczeg Gábor öt győzelemmel a második, Kleics Dávid (Borjád SE) két győzelemmel a harmadik.

Másnap délelőtt rendezik a mindig nagy érdeklődéssel várt a 6. shuttleball verseny, a tajvani lábtoll-labda torna következik. Az ökölnyi gumilabdába szúrt lila tollból álló labdát könnyebb eltalálni, de nehezebb irányítani, mint a mindössze 15 grammos lábtoll-labdát. A lábtoll-labdázók technikájának javítására, az ollózások gyakorlására kiváló segédeszköz. Egy biztos ebben a sportágban is hatalmas meccsek várhatóak.

Szombaton 10 órától a lábtoll-labdázás thaiföldi, malajziai rokon sportága, a 16. sepak takraw-bajnokság mérkőzései következnek, amelynek rúgásai és szabályai nagyon hasonlítanak a lábtoll-labdázáshoz. A különbség a labdában van, a sepak takraw-t ugyanis 17-18 dekás labdával játsszák. A Malajziából és Thaiföldről származó sportágban korábban az újszásziak többször is indultak Nyugat-európai nemzetközi versenyeken.

A vasárnap 16. lábtoll-labda Szilveszter Kupával zárul az év, amelynek műsorán a hagyományos versenyszámoktól eltérő játékok szerepelnek. Lesz kézen fogós páros, nagy indián játék, sorsolásos csapat és páros megméretés. Egy rokon sportágat itt is becsempésznek a lábtoll-labda mellé, hiszen az amerikai eredetű footbag two squares-ben is összemérhetik az ügyességüket a jelentkezők.

A dzsemborik nyíltak, tehát mindenki bekapcsolódhat a különböző labdák rúgásába. Nevezési díj karácsonyról maradt, vagy frissen készített közösen elfogyasztható enni és innivaló.