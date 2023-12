A vártnál jóval halványabb szereplés okait természetesen folyamatosan kereste, keresi a szakmai vezetés a Tisza-tó partján, és elsősorban középső védő és egy védekező középpályás hiányának, valamint a támadósorban történt sérüléseknek tulajdonítják. Nyáron nem úgy nézett ki, hogy ebben a bajnokságban a kiesés elleni harc jut osztályrészül a Füred gárdájának, hiszen az edzőmérkőzéseken jól és eredményesen futballozott a Dorcsák-csapat, bár akkor is sok gólt kaptak, a szerzett találatok száma azonban nyugtatólag hatott az érintettekre. Úgy tűnt, hogy erősödött a gárda – szinte mindenki ezt gondolta –, ám élesben már korántsem sültek el jól a dolgok.

– Az első négy mérkőzés után szerzett két pont gyenge kezdés volt ugyan, mégsem tulajdonítottunk neki túlzott jelentőséget, ráadásul Kalmár Ferenc is átigazolt hozzánk Karcagról. Reméltük, hogy vele együtt jönnek majd a gólok is, ám nem így történt. Feri a harmadik meccsén ugyan kétszer is betalált a Kisvárda II. ellen, ám sérülés miatt már a szünetben le kellett cserélni őt, majd hosszú időre el is veszítettük a támadót – értékelt Dorcsák Zoltán.

Nélküle is győzött azonban némi meglepetésre a DEAC pályán a Füred, de nem sikerült tartósítaniuk a jó formát. A Sényő, a Putnok, az Eger, majd a legvégén a Karcag is nyert otthonukban ezt követően, ami korábban elő nem fordulhatott volna, különösen ennyi alkalommal.

– A Karcag ellen a második fordulóban a mérkőzés nagy részében jól játszottak, mégis veszítettek, majd jónéhány későbbi meccsen is előfordult, hogy a hajrában buktak el meccseket, vagy adták döntetlenre azokat. Mi lehetett ennek az oka?

– Kaptam olyan kritikákat az őszi szezon alatt, hogy nincs megfelelő erőállapotban a csapat, de ennek úgy gondolom ellentmond az a tény, hogy több mérkőzés végén is ziccereket hagytunk ki. Sokkal Inkább magyarázható fiataljaink rutintalanságával a helyzet, a megfelelő koncentráció hiányával. Amikor már nagyon égett a ház, például a két debreceni együttes elleni mérkőzésünk előtt, akkor képesek voltunk jó eredményeket elérni.

– A bajnokság nagy részében elsősorban a védekezésük mondott csődöt.

– Sajnos nem találtuk meg azt a középső védőt, aki megoldotta volna a problémánkat. Ezért ha leblokkoltunk támadásban – ami többször is előfordult – rendszerint bajba kerültünk. Elöl Engel Alex többszöri kiesése, a középpályán pedig Barzsó Attila és Mácsai László mellett a védekező középpályás poszt betöltése okozott komoly fejtörést stábunknak. Fájó volt az is, hogy Gyöngyös és Hatvan kivételével közvetlen riválisainak ellen vesztettünk nagyon értékes pontokat. Bár voltak biztató jelek, összességében képtelenek voltunk tartósan jó formát mutatni, végig kieső helyen tanyáztunk az őszi fordulókban.

– Ilyen helyzetben adódik a kérdés: szeretnének és tudnak-e új játékosokat igazolni tavaszra?

– Szinte még véget sem ért a bajnokság, máris felvettük a kapcsolatot játékosügynökökkel, további előrelépés az ügyben még nem történt. Nevekről sem tudok tehát említést tenni, de szeretnénk igazolni új játékosokat. Elsősorban olyanokra számíthatunk szerintem, akik kevés szerepet kaptak klubjaikban, de például az NB II.-ben sem ért még véget a pontvadászat, így várnunk kell. Új helyzet előtt áll most a klub, hiszen voltak korábban is gondjaink, de sosem voltunk eddig kieső helyen.

A házi góllövőlista is árulkodó, hiszen nem támadó, hanem egy középpályás vezeti azt:

8 gólos: Mácsai László

6 gólos: Nagy Zsolt

2 gólosok: Bernáth Ákos, Engel Alex, Erdei Martin, Kalmár Ferenc.