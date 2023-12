– Nem volt könnyű dolga, hiszen korábbi klubjához szerződés kötötte, így eleinte nem hivatalosan működött közre a szakmai munkában.

– A BKV Előre elleni mérkőzés előtt már én írtam az edzésterveket, attól kezdve ott voltam a meccseken, de még nem hivatalos minőségben – nyilatkozta hírportálunknak Czinkon Szabolcs, a Martfű vezetőedzője. – A tréningeket egyik játékosunk, Vadas Gergő vezette, én pedig folyamatosan konzultáltam vele. Nehéz volt így, szinte távkapcsolatban dolgozni, ennek ellenére nagyon jól átvészelte a csapat ezt az időszakot. Négyből három mérkőzést megnyertünk, mindjárt az elsőt is, hiába játszott nagy fölényben a BKV, szépen lehoztuk a meccset. Ez a győzelem olyan pluszt adott a játékosoknak lelkileg, ami kitartott az ESMTK ellen is. Békéscsabára egy zűrzavaros hét után érkeztünk, benne volt a pakliban, hogy kikapunk. Következett a Szeged II. hazai pályán, ahol szerencsénk is volt, de rengeteget tett azért a csapat, hogy Fortuna is mellé álljon. Sikerült a listavezető elleni sokkból felállnunk, mert óriási motiváció dolgozott a játékosokban.

– Ezt követően lett hivatalosan is az együttes edzője. Hogyan jellemezné, milyen gárdát vett át?

– A csapat megyei bajnokságot nyert meg, vagyis újoncként osztályozó nélkül, sorsolás útján került fel a magasabb ligába. Ismereteim szerint tele önbizalommal, becsületesen végigdolgozva a felkészülést. Majd három mérkőzést követően a teljes szakmai stáb és három játékos is elment a klubtól – egy, még nyeretlen csapathoz kerültem négy forduló után. Kevés időm volt felmérni a lehetőségeket, racionális döntéseket hoztam és egy olyan játékrendszerrel próbálkoztunk amit mindenki ismert. Fel kellett őket rázni, elhitetni velük újra, hogy ők is jó játékosok.

– Ez kiválóan sikerült, sőt a lendület tovább tartott.

– Körösladányban a szezon legjobb játékát nyújtottuk, mégis vereség lett a vége, de a harmadik otthonában kikapni nem szégyen. A Vasas II. ellen hazai pályán már kellett a szerencse is, egy korai kiállítás megpecsételte ellenfelünk sorsát, így behúztuk azt a találkozót. Ezután beleszaladtunk egy négymeccses vereségszériába, amelyből kettőn nem érdemeltük meg, hogy kikapjunk. Hódmezővásárhelyen talán a nagyobb rutin döntött a hazaiak javára, a Cegléd ellen viszont győzelmi esélyeket szalasztottunk el. A vereség nagyon fájó volt, ráadásul a mérkőzést követően pánik lett úrrá a csapaton. Ez kihatott a Pénzügyőrrel szembeni meccsünkre is, amelyen azért az első félidő a miénk volt. A Monor volt a második olyan összecsapás, ahol igazán nem volt esélyünk, jól jött, hogy Kecskeméten végre pontot tudtunk szerezni.

– Úgy tűnt, hogy ismét egyenesbe kerülhetnek.

– Ez így is lett, Füzesgyarmaton minden ült, magabiztos győzelmet arattunk. Majd jött az utolsó, a Szolnok elleni hazai meccs, ahol harminchat percig az történt, amit mi akartunk. Az első kiállításunkat túlzónak érzem, a második pedig szerintem nem volt szabálytalanság, összességében úgy érzem, hogy győzelmet érdemeltünk volna.

– Azokon a mérkőzéseiken, amelyeken az ellenfél szerzett vezetést általában rosszul reagáltak a kapott gólra.

– Keretünk hatvan százaléka korábban még nem játszott NB-s bajnokságban, megyei szinten többnyire győztek, emiatt nehezen kezelték, ha hátrányba kerültek.

– Nyílt lett a kiesés elleni harc, az utolsó forduló után tovább tömörödött a mezőny.

– Amikor engem megkeresett a klub, akkor is a bennmaradás fogalmazódott meg célként. Mindenkinek a realitás talaján kell maradnia, hiszen ennél több nem várható a csapattól. Nyáron nagy változás volt a keretben, majd jött az edzőcsere, játékosok mentek el. Előttem egy másik tréner visszamondta a felkérést, én pedig társadalmi munkában vállaltam egy ideig. Szinte csoda, hogy ennyi nehézség után egyáltalán itt tartunk. Nagyarányú vereséget csak egyet szenvedtünk el Békéscsabán, senki nem gondolhatta komolyan, hogy ennél jobban is szerepelhetünk, így is túlszárnyaltuk szerintem az elvárásokat. Január 15-én folytatjuk a munkát, annyi biztos, hogy erősíteni kell a keretet, ha nem akarunk kiesni, hiszen a riválisok is ezt teszik majd.

A házi góllövőlista:

5 gólos: Pintér Viktor

4 gólos: Kriska Norbert

2 gólosok: Desnica Vladimir, Székely Dávid.