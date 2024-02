ATSK-kupa néven regionális asztalitenisz-versenyt rendeztek a minap Szegeden, amelyre öt vármegyéből, valamint a Vajdaságból is érkeztek 13 éven aluli fiatal sportolók. A szervezők rendeztek versenyszámokat külön igazolt és nem igazolt utánpótláskorú asztaliteniszezők számára is.

Koczka Hunor (balról az első) és Balogh Zente (balról a második) vívták az U11-esek döntőjét

Forrás: Beküldött fotó

A szolnoki Jászkun Volán SC-t kilenc játékos képviselte az eseményen. A Szöllősi-edzőteam tanítványai az U13-as igazolt lányok mezőnyében a korosztályos ranglistán 9. helyen álló Holló Hanna remek játékkal, mind a hat mérkőzését megnyerve, magabiztosan hódította el az első helyet. Az U11-es lányoknál az (igazolt és nem igazolt) összevont versenyben Hanna húga, Holló Lizi, négy győzelmet követően, az elődöntőben szerbiai ellenfelétől szenvedett csupán vereséget és lett 3. a nála két évvel idősebbek között.

A fiúk igazolt versenyében Jakab Tamás U13-ban lett ezüstérmes. Ő öt sikert követően a döntőben szoros szenvedett vereséget. U11-ben Hajdú Martin harmadik lett. A bronzmérkőzésen a szegedi ellenfelének vágott vissza a csoportkörös veresége miatt. A mezőny legfiatalabb indulója, Farkas Péter a két évvel idősebbek közt hatodik lett.

A nem igazoltak versenyében Koczka Hunor (idén lesz 10 éves) az U11-esek és az U13-asok között is aranyérmet szerzett. A nap során tíz mérkőzést nyert meg, több esetben a nála három évvel idősebbeket is legyőzve állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Az U11-es döntőben klubtársa, a szintén jászkun volános Balogh Zente ellen győzött 3:2-re. Zente, aki szintén idén lesz 10 éves, az U13-ban is jól szerepelt: bronzérmes lett, a döntőbe jutása is csupán egy ponton múlt, így ő is két éremmel zárt. A fiatal Koczka Áron és Nagy Kristóf is nyertek meccseket az U13-asok között, ám a körbeverésekkel ezúttal nem volt szerencséjük a csoportkörben.