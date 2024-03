NB III., Dél-Keleti csoport, 18. forduló

Vasas II.–Szolnoki MÁV FC 0–1 (0–1)

Illovszky Rudolf Stadion, 300 néző, vezette: Takács Ákos (Halmai K., Cseresznyák Cs.)

Szolnok: CSÁKI – Sitku, KÓPIS, SZABÓ R., ANTAL G. – LENGYEL B. (Demeter, 90.), Tisza, PELLES – Dósa (Kató, 83.), Annus (Bakti, 83.), Iván M. (Barna V., 73.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Pelles (35.)

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a kapuk egészen a játékrész hajrájáig nem forogtak veszélyben. Tíz perccel a vége előtt azonban Pelles Patrik törte meg a gólcsendet, aki egy szép bal oldali támadás után a bepasszolt labdát pofozta közelről a kapuba.

A második félidőt Vasas-helyzet nyitotta, de a fiatal hazai támadó elpuskázta a lehetőséget. Támadásban maradt a házigazda, helyzete azonban már nem akadt, a Szolnok kontráiban viszont rendre ott rejlett a veszély. Mivel a mérkőzést nem tudta lezárni, a végére is maradt izgalom, de végül megtartotta egygólos előnyét a MÁV, amely így győzelemmel kezdte a tavaszi szezont.



Horváth Csaba: – Nehéz meccsre számítottunk, s ez be is igazolódott. Fegyelmezetten védekeztünk, s ha az ellentámadásainkból egyet legalább pontosabban fejezünk be, nem kellett volna a végéig izgulnunk.