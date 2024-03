Négy csapatunk különböző helyzetben van az NB III.-s bajnokságokban, ám a Szolnok kivételével a mezőny második felében várják a folytatást. Ami nem lesz egy sétamenet egyikük számára sem, hiszen a Tiszafüred és a Martfű egyértelműen a kiesés elkerülése, míg a Karcag és a szolnoki alakulat az élmezőnyhöz való közelebb zárkózás reményében száll harcba a hátralevő tizenhárom fordulóban.

Nagy csatákra készülnek tavasszal Erdei Martinék (elöl) és Szabó Richárdék is az NB III.-ban

Fotó: Mészáros János

NB III. Észak-keleti csoport

Karcagi SE (9.)–DVTK II. (10.)

Karcagon a már megszokott nagy játékos mozgás annak volt köszönhető, hogy a klub vezetése szeretné, ha előrébb lépne csapatuk a táblázaton. A szezon végére legalább megközelítené az élmezőnyt az együttes, jelenleg mindössze egy pont választja el őket az ötödik Egertől. Jó néhány játékosuk Tiszafüredre tette át székhelyet, pótlásukra pedig leginkább Romániából igazoltak játékosokat. Felkészülésük jól sikerült, bár néhány új szerzemény sérüléssel is bajlódott. Varga Attila edző elmondása szerint meccsről meccsre fejlődött gárdája a gyakorló találkozók során, amit remélhetőleg már vasárnap megtapasztalhatnak a karcagi szurkolók. Ellenfelük szintén a sűrű középmezőny tagja, és három ponttal áll a nagykunságiak mögött.

Salgótarján (14.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (15.)

A kiesési rangadó tétje, hogy amelyik csapat győz, közelebb lép a még bennmaradást jelentő helyekhez. A vendégek esetleges sikerükkel előznék is a tabellán a Salgótarjánt, döntetlen esetén viszont egyik csapat sem jár jól. A Tisza-tó parti alakulat vezetősége mindenesetre nem bízta a véletlenre, és alaposan megerősítette a keretet a téli átigazolási időszakban. A sok sérülés azonban nagyon megnehezítette a felkészülésüket, amelyet különösen a védelem sínylett meg. Előfordult, hogy mindössze egy középső védő állt Dorcsák Zoltán rendelkezésére az edzőmérkőzésen. Remélik, hogy a rajtra olyan ütőképes csapatot sikerül kiállítani, amely eséllyel veszi fel a harcot a bajnokságot jól kezdő, ám később kissé visszaeső újonc Salgótarjánnal szemben.

NB III. Dél-Keleti csoport

Vasas FC II. (10.)–Szolnoki MÁV FC (8.)

A Szolnoki MÁV együttese többnyire alacsonyabb osztályú csapatokkal meccselt a felkészülés során, amelyek legfőbb tanulsága az volt, hogy a labdavesztés utáni védekezésre jobban kell majd ügyelniük a bajnokságban. Már vasárnap, a Vasas II. otthonában, meg is mutathatják, hogy sikerült e okulniuk a korábbi hibákból, ellenfelük ugyanis kiválóan teljesített a gyakorlómeccsek során. A vendégek kezdőcsapata adott, a 4-3-3-as játékrendszer sem változott, és továbbra is magasan kezdik majd meg védekezésüket a Tisza-parti legények. A fiatal szabálynak megfelelve a még csak tizenhét éves Dósa Zsombor először kap lehetőséget a kezdők között a hétvégén.

Martfűi LSE (12.) – Budapest Honvéd-MFA II. (11.)

Új edzővel, Koncz Zsolttal vágott neki a téli felkészülésnek a bennmaradásért harcoló Martfű csapata. Az újonc mögött jól sikerült másfél hónap áll, hiszen gyakorló mérkőzéseik többségét megnyerték, és azokon általában jól is játszottak. A tiszazugiak azonban a földön járnak, tisztában vannak vele, hogy a bajnoki találkozók lesznek a valódi fokmérők. Öt játékos érkezett az átigazolási időszakban, és mindössze három távozott, így bővebb keretből gazdálkodhat a tréner. A hozzáállással eddig sem volt baj, de minőségbeli javulást is szeretnének, és persze győzelmet már az első találkozón, amellyel helyet is cserélnének fővárosi riválisukkal a tabellán.

A Szolnok kivételével (vasárnap 11 óra) a többi három csapat ugyanezen a napon, 14 órakor kezd. A Karcag továbbra is Tiszafüreden játssza hazai találkozóit.