Már a hetedik helyen is tanyázott a Martfűi LSE, majd jött zsinórban négy vereség, így felvillant Demoklész kardja, a kiesés réme. Az őszi utolsó három meccsét ugyan ötvenszázalékos mérleggel abszolválta az együttes – benne a szerencsétlen Szolnok elleni vereséggel –, de mivel a téli szünetben kiderült, hogy Czinkon és a klub vezetésének útjai elválnak, ismét csak új edző után néztek Martfűn. A felkészülést már Koncz Zsolttal kezdték, akinek első hetei az ismerkedés jegyében teltek.

A kék mezes Martfűi LSE-nek minden labdáért meg kell küzdenie, hogy bent maradhasson az NB III.-ban

Fotó: Mészáros János

– Úgy vélem, hogy egy remek összetételű gárdát vettem át, amelyben a fiatalok és idősebbek aránya megfelelő. A képességek megvannak, remélem, ez majd eredményességgel is párosul a bajnoki mérkőzéseken. Jó úton haladunk, de sokat kell még dolgoznunk azért, hogy szervezettebbek legyünk védekezésben és támadásban egyaránt – vélekedett a gárda jelenlegi helyzetéről a mester.

– Milyen tanulságokkal jártak a mögöttük lévő edzőmérkőzések?

– Valamennyi találkozó jól szolgálta a felkészülést, a szakmai tanulságok rávilágítottak a problémákra, tudjuk, hogy tovább kell fejlődnünk. Bár többnyire eredményesen szerepeltünk ezeken a meccseken, tisztában vagyunk vele, hogy a valós értékeinket a bajnoki mérkőzéseink mutatják majd meg.

– Jelenleg a csapat bennmaradó helyen várja a folytatást. Másfél hónap távlatából hogy látja, megőrizhetik az NB III-as tagságukat?

– Reálisnak gondolom a célt, a csapatunkat pedig alkalmasnak ennek megvalósítására. Egy ilyen helyzetben lévő együttesnek a riválisok elleni úgynevezett hatpontos meccseket meg kell nyernie, ezért is lesz fontos, hogy hozzuk már az első, Honvéd elleni vasárnapi hazai találkozót.

– Hogyan fogalmazná meg, milyen csapatot látnak majd tavasszal a szurkolók?

– Nagyon elégedett vagyok a fiúk eddigi hozzáállásával, annak is örülök, hogy az újak könnyen és gyorsan be tudtak illeszkedni. Szeretném ezt a mentalitást élesben is viszont látni, továbbá arra törekszünk, hogy együttesünknek legyen fazonja, az értünk szorítók pedig lássák, milyen elképzeléssel lépünk pályára.

Érkezők: Balla Zalán (Jánoshida), Vincze Patrik (Szajol), Lukács Renátó (Tiszaföldvár), Sándor Bence (Hatvan), Kóródi Dávid (Törökszentmiklós)

Távozók: Csúri Dájmond (REAC), Mousavi Amir Reza, Hevesi-Tóth Tamás (Szajol)