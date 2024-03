Csillogó ruhák és pomponok, gyönyörű sminkek és kontyok, ritmusos zene– látványos versenynek adott otthont a szolnoki Tiszaliget Aréna, ahol szombaton rendezték meg a XII. Szolnok Open Mazsorett és Táncversenyt.

Csoportok és egyéni indulók is összemérték tudásukat a XII. Szolnok Open Mazsorett és Táncversenyen

Fotó: Mészáros János

– Ez a hagyományos tavaszi szezonindító verseny, most nem csak mazsorettek, hanem táncosok is megmérettetik magukat. Összesen 32 településről érkeztek versenyzők az ország minden pontjáról, innen a környékbeli településekről, a Dunántúlról és a határon túlról, például Nagyváradról is – tájékoztatott a helyszínen az esemény szervezője Győrfi-Nagy Adrienn, a Zagyvarékasi Táncegyüttes elnöke. Mint elmondta, a versenyen 6 korcsoportban, ezen belül több kategóriában, egyéniben és csoportosan indulnak a jelentkezők, akiket kezdő és versenyző kategóriában, külön pontoznak. Emellett a verseny minősítést is ad, arany, ezüst, bronz és gyémánt minősítést kaphatnak a résztvevők.