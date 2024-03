Egy biztos nagyon sok kérdőjel maradt az utolsó forduló előtt, amelyben még változhatnak a helyezések. A tisztánlátás kedvéért az 1–8. helyezettek a negyeddöntőben folytatják majd szereplésüket. A 9–10. helyen végzők is folytatják majd a bajnokságot, de ők már nem eshetnek ki. Ellenben a 11–14. pozícióban zárok majd a kiesés ellen fognak küzdeni a továbbiakban.

Csorvási Milánékra (labdával) nehéz mérkőzés vár Nyíregyházán

Forrás: Hunbasket.hu

Napok óta mindenki számol, hogy milyen eredményt kell elérniük a minél jobb helyezés érdekében. Ami biztos az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a Vasas a harmadik, a BKG a negyedik, a Fót az ötödik, míg a Budafok az utolsó helyen fog zárni. A további tíz együttes sorsa csak vasárnap késő este fog eldőlni.

Régiónk csapatai közül a Jászberény már nem lehet negyeddöntős, maximum a 10. helyen zárhatnak az alapszakaszban, ahhoz azonban több mint tíz ponttal le kell győzniük a „kis” DEAC-ot, a Salgótarján pedig nem verheti meg a Ceglédet, tehát nem csak a saját ezükben van a sorsuk.

A Cegléd jobb helyzetben van, mint a Berény, lehet még hatodik is, de még ki is csúszhat a nyolcból. Tehát, ha Velkey Jánosék nyernek Salgótarjában és a TF-BP kikap Nyíregyházán, akkor hatodikok. Ha kikapnak, de a MEAFC győz Fotón, a TF pedig alulmarad Nyíregyházán, akkor csupán a kilencedik helyen zárnának az alapszakasz végén. Még egy verzió, ha a TF megveri a Nyíregyházát és a Miskolc is nyer, a CKE pedig kikap, akkor is összejön egy hármas holtverseny a 37 ponttal végző együttesekből, de ez a ceglédieknek kedvezne.

Mind ezek jelzik, hogy csapatainknak a maximumot kell nyújtaniuk a vasárnap esti alapszakaszzárón.

26. forduló vasárnap, 18.00:

Vasas Akadémia–Pécsi VSK, Phoenix Fót–MEAFC, BKG PRIMA Akadémia–Budafok, MAFC–Óbudai Kaszások, Nyíregyháza–TF-BP, Jászberény–DEAC U23, Salgótarján–Cegléd.

A bajnokság állása:

1. Pécsi VSK 47 pont, 2. MAFC 46, 3. Vasas 45, 4. BKG PRIMA A. 43, 5. Phoenix Fót 39, 6. TF-BP 36, 7. Nyíregyháza 36, 8. Cegléd 36, 9. MEAFC 35, 10. DEAC U23 34, 11. Salgótarján 33, 12. Jászberény 33, 13. Óbudai Kaszások 33, 14. Budafok 29 pont.