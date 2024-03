Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

NB III. Észak-keleti csoport

Facultas-Tiszafüredi VSE–FC Hatvan 1–1 (1–1)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Nyekita Benjámin (Kovács II. G., Kovács L.)

Tiszafüred: Tajti B. – KOVALECZ, Aranyos M., Tamás Sz. (Bernáth, a szünetben), Ballók B. – BARZSÓ, Bertók (Iharos 61.), Mácsai L. – Gránicz, Kalmár F., Nagy Zs. (Pataki 78.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kovalecz (33.), ill. Benkó (8.)

A hazai gárda nehezen kapta el a mérkőzés fonalát, a Hatvan pedig egy gyors kontratámadás után hamar megszerezte a vezetést. A Facultas csak a játékrész második felében ocsúdott, az egyenlítését követően viszont fordítani is tudott volna. Kimaradtak azonban a helyzetek, így egyenlő állással vonultak pihenőre a csapatok.

A folytatásban már egyértelműen a Tiszafüred irányította a játékot, a vendégek láthatóan az ellenakciókra rendezkedtek be. Egy-két alkalommal nehéz helyzetbe is hozták a folyamatosan rohamozó pályaválasztó védelmét, de a másik oldalon is jegyezhettünk fel néhány említésre méltó eseményt. A hajrában még Gránicz Patrik is hibázott ziccerben, így maradt a pontosztozkodás.

Dorcsák Zoltán: Továbbra sem mondhatjuk azt, hogy készen van a csapatunk, bőven van még hová fejlődnünk. Igazságos döntetlen született, sajnos azonban az egy ponttal nem megyünk semmire.